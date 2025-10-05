El equipo dirigido por Ariel Broggi jugará el partido más trascendental del torneo, donde buscará confirmar su lugar en la final por el primer ascenso y enfrentar a Deportivo Madryn por un lugar en Primera División.

tabla grupo B Reducido.

Será una fecha apasionante de la Primera Nacional

El Lobo a una fecha del cierre del torneo es el puntero, tiene 60 puntos y con un triunfo ante Defensores de Belgrano se clasificará a la final sin depender de otros resultados.

En el caso de empatar deberá esperar a que Estudiantes de Caseros, su escolta con 58 unidades, no gane de visitante ante Mitre, en Santiago del Estero.

En el caso que el equipo de Juan Manuel Sara logre los tres puntos, todo se definirá por diferencia de gol que lo favorece al Matador tiene +19 y el Lobo +16.

Si el Lobo pierde, no tendrían que ganar Estudiantes de Caseros, el León de Río Cuarto y Deportivo Morón (tienen 57 unidades) para que el equipo mendocino logre el pasaje al partido decisivo.

Gimnasia y Esgrima (3)- Los hinchas de Gimnasia y Esgrima le dieron un gran apoyo a los jugadores.

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima hicieron un gran banderazo

Los simpatizantes de Gimnasia y Esgrima se movilizaron el sábado e hicieron un banderazo en el hotel donde concentró el plantel. Estuvieron juntos los jugadores y los hinchas.

Gimnasia y Esgrima (Dos)- Los hinchas de Gimnasia y Esgrima realizaron un banderazo en apoyo al plantel.

Así llega Defensores de Belgrano

Defensores de Belgrano tiene la urgencia de ganar para mantenerse con chances de entrar al Reducido, aunque dependerá de otros resultados para meterse en la pelea. Además de ganar necesita que Agropecuario pierda y que Chacarita no gane ante Gimnasia y Esgrima, en Jujuy.

El Dragón tiene 48 puntos, se ubica 10mo, lleva siete partidos sin perder y acumula dos triunfos seguidos.

Defensores De Belgrano concentrados. Los convocados de Defensores de Belgrano.

El historial entre Gimnasia y Esgrima y Defensores de Belgrano

El último enfrentamiento fue favorable al Lobo, que superó por 2 a 0 al Dragón. Facundo Lencioni a los 21' del segundo tiempo y Luciano Cingolani a los 26' de esa misma etapa anotaron los goles.

Se han enfrentado en diez oportunidades en el torneo de la Primera Nacional, donde el Mensana ganó cuatro partidos, el Dragón obtuvo otros cuatro triunfos, y empataron en dos cotejos.

Ficha del partido y probables formaciones

Fecha 34- Grupo B.

Estadio: Gimnasia y Esgrima.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Hora: 15.30.

TV: TyC Sports

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Fermín Antonini, Nahuel Barboza, Ignacio Antonio y Nicolás Romano, Facundo Lencioni; Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Agustín Massaccesi, Juan Pablo Segovia, Gonzalo Gamarra y Fernando Rodríguez; Ignacio Gutiérrez, Juan De Tomasso, Agustín Benítez, Patricio Moyano; Ezequiel Aguirre y Enzo González. DT: Fabián Nardozza.