A una fecha del final el equipo de Ariel Broggi tiene 60 unidades, le lleva dos puntos de ventaja a su escolta Estudiantes de Buenos Aires y 3 a Deportivo Morón y Estudiantes de Río Cuarto. Es decir que si el Lobo gana no dependerá de ningún otro resultado para ser finalista de la Primera Nacional 2025.

El plantel está muy ilusionado con terminar en el primer puesto y jugar la final ante Deportivo Madryn, en el partido que -de ganarlo- le permitiría llegar a la máxima categoría del fútbol argentino.

Ariel Broggi Gimnasia y Esgrima Ariel Broggi, el DT de Gimnasia y Esgrima, tiene la gran chance de llevar al Lobo a la final por el primer ascenso. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

El Mensana jugará el partido más importante del torneo en su estadio y puede avanzar a su segunda final consecutiva. En el 2024 perdió el partido decisivo del Reducido ante San Martín, de San Juan en la cancha de Belgrano de Córdoba.

Gimnasia y esgrima. La dirigencia de Gimnasia y Esgrima les dio algunas recomendaciones a sus hinchas para el trascendental partido.

La probable formación de Gimnasia y Esgrima para enfrentar a Defensores de Belgrano

Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima, no ha confirmado a los once titulares, pero habrían algunas modificaciones con respecto al equipo que viene de igualar 1 a 1 ante Chacarita, en Buenos Aires.

En definitiva los elegidos por Broggi serían los siguientes: César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Ignacio Antonio, Fermín Antonini y Nicolás Romano; Facundo Lencioni y Nicolás Ferrreyra.

La posible sede para la final de la Primera Nacional

La fecha de la final será el sábado 11 de octubre, aunque resta confirmar la sede. Por ahora, el escenario que toma más fuerza es el estadio de Platense. Deportivo Madryn se adjudicó una de las zonas y espera rival.