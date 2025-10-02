Gimnasia y Esgrima está muy cerca de jugar una final por un ascenso.

Gimnasia y Esgrima está muy cerca de jugar una final por un ascenso.

Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima está a un paso de jugar una nueva final por el ascenso a Primera División. Tras el empate ante Chacarita de visitante el Lobo está en la cima de la Zona B de la Primera Nacional con 60 puntos y depende de sí mismo para llegar a la definición ante Deportivo Madryn por el título de campeón y el correspondiente ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Ariel Broggi gimnasia y esgrima .-

Este domingo desde las 15.30. en la última fecha de la fase regular, el conjunto blanquinegro podrá cumplir el primer objetivo de ser finalista cuando juegue en el estadio Víctor Legrotaglie ante Defensores de Belgrano.

A una fecha del final el equipo de Ariel Broggi tiene dos puntos de ventaja sobre su escolta Estudiantes de Buenos Aires (58) y 3 puntos más que Deportivo Morón (57) y Estudiantes de Río IV (57). Es decir que si el Lobo gana no dependerá de ningún otro resultado para ser finalista de la Primera Nacional 2025.

En el 2024 Gimnasia y Esgrima se quedó en la puerta de poder ascender

El Lobo jugará el partido más importante de la temporada en su estadio, donde se espera una gran convocatoria, y puede avanzar a su segunda final consecutiva.

Gimnasia perdió 8 de diciembre del año pasado con San Martín de San Juan, en Córdoba, la final del Reducido y menos de un año después está en la puerta de otra gran oportunidad.

Los mendocinos finalistas por el ascenso a Primera

La última vez que un equipo mendocino disputó la final por el primer ascenso a Primera fue el 28 de octubre del 2023 cuando Independiente Rivadavia le ganó a Almirante Brown 2-0 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con goles de Braian Sánchez y Victorio Ramis.

independiente-rivadavia2jpg
Independiente Rivadavia le ganó la final 2 a 0 a Almirante Brown y subió a primera división el 29 de octubre de 2023.

Independiente Rivadavia le ganó la final 2 a 0 a Almirante Brown y subió a primera división el 29 de octubre de 2023.

Ese mismo año, el 2 de diciembre del 2023, también en Córdoba, el Deportivo Maipú perdió 1 a 0 ante Deportivo Riestra la final del Reducido de la Primera Nacional, en el estadio de Instituto de Córdoba y no pudo ascender a Primera.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas