A una fecha del final el equipo de Ariel Broggi tiene dos puntos de ventaja sobre su escolta Estudiantes de Buenos Aires (58) y 3 puntos más que Deportivo Morón (57) y Estudiantes de Río IV (57). Es decir que si el Lobo gana no dependerá de ningún otro resultado para ser finalista de la Primera Nacional 2025.

En el 2024 Gimnasia y Esgrima se quedó en la puerta de poder ascender

El Lobo jugará el partido más importante de la temporada en su estadio, donde se espera una gran convocatoria, y puede avanzar a su segunda final consecutiva.

Gimnasia perdió 8 de diciembre del año pasado con San Martín de San Juan, en Córdoba, la final del Reducido y menos de un año después está en la puerta de otra gran oportunidad.

Los mendocinos finalistas por el ascenso a Primera

La última vez que un equipo mendocino disputó la final por el primer ascenso a Primera fue el 28 de octubre del 2023 cuando Independiente Rivadavia le ganó a Almirante Brown 2-0 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con goles de Braian Sánchez y Victorio Ramis.

Ese mismo año, el 2 de diciembre del 2023, también en Córdoba, el Deportivo Maipú perdió 1 a 0 ante Deportivo Riestra la final del Reducido de la Primera Nacional, en el estadio de Instituto de Córdoba y no pudo ascender a Primera.