La trama sigue a Parker (Mark Wahlberg), un maestro del robo que se enfrenta al desafío más peligroso de su carrera. Junto a Grofield (LaKeith Stanfield), Zen (Rosa Salazar) y un equipo de especialistas, Parker se lanza a un golpe monumental que los llevará a medirse cara a cara con la temida mafia de Nueva York.

Prime Video: de qué trata la película Juego sucio

Parker es un ladrón profesional, meticuloso y con una ética de trabajo clara que guía cada uno de sus golpes. Junto a su equipo, compuesto por Grofield, Zen y otros especialistas, se enfrenta a un desafío inesperado cuando un robo los pone cara a cara con la peligrosa mafia de Nueva York.

juegosucio Juego sucio. El gran thriller de acción de Prime Video con, Mark Wahlberg y LaKeith Stanfield.

Entre planes ingeniosos, tensión constante y enfrentamientos con criminales, el grupo debe combinar habilidad, estrategia y audacia para sobrevivir y salir adelante, mostrando que incluso en el mundo del crimen, la precisión y la lealtad marcan la diferencia.

Prime Video: elenco de la película Juego sucio

Mark Wahlberg

LaKeith Stanfield

Rosa Salazar

Keegan-Michael Key

Chukwudi Iwuji

Nat Wolff

Trailer de la película Juego sucio