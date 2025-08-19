Tom Hardy. Arrasa con el papel de un gran superhéroe de Marvel

Tom Hardy. Arrasa con el papel de un gran superhéroe de Marvel, Venom. 

Prime Video tiene un catálogo superlativo de series y películas, entre las que se encuentra, Marvel, el espectacular filme con Tom Hardy, Venom. Uno de los personajes más complejos y populares de Marvel asume el protagonismo cuando Eddie Brock (Tom Hardy) se convierte en el anfitrión del simbionte alienígena conocido como Venom.

Como periodista, Eddie lleva tiempo intentando desenmascarar al creador de la Fundación Vida, el famoso genio científico Carlton Drake, una obsesión que ha arruinado su carrera y su relación con su novia, Anne (Michelle Williams).

venom
Gran superh&eacute;roe. Tom Hardy protagoniza, Venom, un gran h&eacute;roe de Marvel.&nbsp;

Gran superhéroe. Tom Hardy protagoniza, Venom, un gran héroe de Marvel.

Al investigar uno de los experimentos de Drake, el ente alienígena Venom se fusiona con el cuerpo de Eddie, y el reportero adquiere de pronto nuevos e increíbles superpoderes, así como la oportunidad de hacer prácticamente lo que se le antoje.

Eddie Brock (Tom Hardy) es un consolidado periodista y astuto reportero que está investigando una empresa llamada Fundación Vida. Esta fundación, dirigida por el eminente científico Carlton Drake, está ejecutando secretamente experimentos ilegales en seres humanos y realizando pruebas que involucran formas de vida extraterrestres.

Prime Video: de qué se trata la película Venom

Eddie Brock (Tom Hardy) es un consolidado periodista y astuto reportero que está investigando una empresa llamada Fundación Vida. Esta fundación, dirigida por el eminente científico Carlton Drake, está ejecutando secretamente experimentos ilegales en seres humanos y realizando pruebas que involucran formas de vida extraterrestres y amorfas conocidas como simbiontes.

venom2
Superh&eacute;roe. Tom Hardy se pone en la piel de Venom, una gran pel&iacute;cula de HBO Max.&nbsp;

Superhéroe. Tom Hardy se pone en la piel de Venom, una gran película de HBO Max.

Durante una visita furtiva a la central, el periodista quedará infectado por un simbionte. Comenzará entonces a experimentar cambios en su cuerpo que no entiende, y escuchará una voz interior, la del simbionte Venom, que le dirá lo que tiene que hacer.

Cuando Brock adquiera los poderes del simbionte que le usa como huésped, Venom tomará posesión de su cuerpo, convirtiéndole en un despiadado y peligroso súpervillano.

Prime Video: reparto de la película Venom

  • Tom Hardy
  • Chiwetel Ejiofor
  • Juno Temple
  • Rhys Ifans
  • Peggy Lu
  • Alanna Ubach
  • Stephen Graham

Trailer de la película Venom

Embed - VENOM - Tráiler Oficial 2 en ESPAÑOL | Sony Pictures España

Temas relacionados:

Te puede interesar