Disney Plus: de qué se trata la película Sentimental

Julio (Javier Cámara) y Ana (Griselda Siciliani) hace más de quince años que están juntos. Forman una pareja que ya no se mira ni se toca, y que ha hecho del combate diario la esencia de su relación.

sentimental1 Disparatada comedia. Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta y Alberto San Juan, protagonizan la comedia, Sentimental.

Esta noche Ana ha invitado a casa a sus vecinos del piso de arriba, Salva (Alberto San Juan) y Laura (Belén Cuesta), una pareja más joven que ellos, amable y simpática, pero cuyos “ruidos” se han convertido en una molestia para Julio y Ana... ¿o quizás en un estímulo?

Los vecinos les harán una inusual y sorprendente propuesta que convertirá la velada en una experiencia catártica para el matrimonio.

Disney Plus: reparto de la película Sentimental

Javier Cámara

Griselda Siciliani

Belén Cuesta

Alberto San Juan

