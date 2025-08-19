Belén Cuesta. La actriz española se luce con la comedia

Belén Cuesta. La actriz española se luce con la comedia, Sentimental.

De las plataformas de series y películas, Disney Plus está a la cabeza, en ella se encuentra una desopilante y divertida comedia española donde la consigna es el intercambio sexual de parejas, Sentimental.

La película de Disney Plus, Sentimental, habla de las relaciones sentimentales cotidianas de dos parejas que viven en el mismo bloque de pisos. La cordialidad entre los dos hogares se ve interrumpida cuando la pareja del bajo invita a la otra a una cena, durante la cual les proponen practicar sexo en grupo.

Comedia. Sentimental es la gran comedia interpretada por, Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta y Alberto San Juan.

A través de la comedia, se reflejan temas muy cotidianos como el amor, las peleas, el dolor y el odio, con el objetivo de mostrar que en la vida en pareja, tanto los hombres como las mujeres, deben luchar constantemente.

Julio y Ana hace más de quince años que son pareja. Una pareja que ya no se mira ni se toca y que ha hecho del combate diario, el lenguaje y la esencia de su relación.

Esta noche Ana ha invitado a sus vecinos Salva y Laura. Una pareja más joven que ellos y que desde el primer día les acogió con mucha amabilidad y simpatía. Aunque sus “ruidos” se han convertido en una molestia para Julio y Ana o quizás en un estímulo.

Esta noche los vecinos serán causantes y víctimas de un tsunami con una inusual y sorprendente propuesta. Los cuatro no podrán evitar una velada excesiva y catártica.

Disney Plus: de qué se trata la película Sentimental

Julio (Javier Cámara) y Ana (Griselda Siciliani) hace más de quince años que están juntos. Forman una pareja que ya no se mira ni se toca, y que ha hecho del combate diario la esencia de su relación.

Disparatada comedia. Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta y Alberto San Juan, protagonizan la comedia, Sentimental.

Esta noche Ana ha invitado a casa a sus vecinos del piso de arriba, Salva (Alberto San Juan) y Laura (Belén Cuesta), una pareja más joven que ellos, amable y simpática, pero cuyos “ruidos” se han convertido en una molestia para Julio y Ana... ¿o quizás en un estímulo?

Los vecinos les harán una inusual y sorprendente propuesta que convertirá la velada en una experiencia catártica para el matrimonio.

Disney Plus: reparto de la película Sentimental

  • Javier Cámara
  • Griselda Siciliani
  • Belén Cuesta
  • Alberto San Juan

Trailer de la película Sentimental

