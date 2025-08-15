Series y películas: qué ver el fin de semana en las principales plataformas

Las 10 series más populares en Argentina hoy:
- Merlina
- Pecados inconfesables
- Jóvenes y millonarios
- Indomable
- División Palermo
- El Chavo
- El sinuoso camino del derecho
- Sigue respirando
- Ángela
- Muertos S.L.
Las 10 películas más populares en Argentina hoy:
- Las guerreras k-pop
- Mi año en Oxford
- Oso intoxicado
- Elektra
- Tren bala
- Home: No hay lugar como el hogar
- Happy Gilmore 2
- Gladiador II
- Cigüeñas: La historia que no te contaron
- Quiebre
La plataforma Disney+ es un servicio de streaming propiedad de The Walt Disney Company mediante su división Disney Entertainment. Su contenido está integrado por lo perteneciente a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu (en algunos países) y ESPN+. Además en Latinoamérica, también incluye contenido de Star+ (ex Fox).
Top 10 en Argentina hoy:
- Alien: Earth
- Un viernes de locos
- El Amateur: Operación Venganza
- Juego de gemelas
- Outlander: Blood of My Blood
- Los increíbles 2
- Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos | Una mirada especial
- Rio
- La princesa y el sapo
- Blanca Nieves y los siete enanos
Netflix se mantiene como la líder por su alcance global y la cantidad de contenido. Mientras que Disney+, HBO Max y Prime Video se destacan por fortalezas muy específicas, ya sea el enfoque en franquicias, la calidad de sus producciones o el valor de la membresía.
Qué ver este fin de semana en HBO Max y Prime Video
Las series y películas más vistas que podés elegir y ver en la plataforma que combina el catálogo de HBO con el contenido de otras marcas como Warner Bros., DC Universe y Discovery son las siguientes:
Las 10 series más populares en Argentina hoy:
- Viudas negras, p*tas y chorras
- La Voz Argentina
- Estado de furia
- La Edad Dorada
- And Just Like That...
- Bahar
- Chespirito: Sin querer queriendo
- Gilmore girls
- Twisted Metal
- Rick and Morty
Las 10 películas más populares en Argentina hoy:
- Destino final: Lazos de sangre
- Beekeeper: sentencia de muerte
- Dr. Cable, el desastre llama a la puerta (The Cable Guy)
- Jurassic Park
- Margarita: El Musical
- Until Dawn: noche de terror
- Los calienta bancas (The Benchwarmers)
- No descansarás
- Baby: el aprendiz del crimen
- Rescate suicida (Los marginados)
Mientras que Prime Video ofrece una amplia variedad de contenido, incluyendo series y películas, documentales y contenido para niños. En el sitio se destacan "los 10 mejores títulos en Argentina", donde vas a encontrar lo más visto hoy, es decir los que más reproducciones están teniendo en ese momento.
Los 10 mejores películas en Argentina:
- El último encargo
- Amenaza en el aire
- War of the Worlds
- Adentro
- Encerrado
- El conde de Montecristo
- Inmaculada
- Presa
- Rescate Implacable
- Terrifier 3: Payaso Siniestro
Los 10 mejores series en Argentina:
- El verano que me enamoré (nuevo episodio)
- Menem
- Cuenta regresiva
- Avenida Brasil
- Yo soy Betty, la fea
- El Chavo
- Educando a Nina
- Éramos mentirosos
- Las Estrellas
- The Walking Dead: Dead City