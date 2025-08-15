Series y películas: qué ver el fin de semana en las principales plataformas

Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video tienen una interminable lista de propuestas para elegir de su catálogo de series y películas para disfrutar durante el fin de semana, ya sea en familia con los más pequeños, solo o con la compañía deseada. Qué ver el sábado 16 o el domingo 17 de agosto de 2025.

Vale decir que hay novedades para todos los gustos, edades y géneros entre las series y películas recién agregadas, ya sea en Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video.

Las plataformas Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video son consideradas las principales a nivel mundial.

Netflix tiene una gran cantidad de opciones para elegir en su catálogo de series y películas y cuando no sabes qué ver, podés elegir entre las 10 producciones más vistas por los usuarios en los últimos días.

Las 10 series más populares en Argentina hoy:

  • Merlina
  • Pecados inconfesables
  • Jóvenes y millonarios
  • Indomable
  • División Palermo
  • El Chavo
  • El sinuoso camino del derecho
  • Sigue respirando
  • Ángela
  • Muertos S.L.

Las 10 películas más populares en Argentina hoy:

  • Las guerreras k-pop
  • Mi año en Oxford
  • Oso intoxicado
  • Elektra
  • Tren bala
  • Home: No hay lugar como el hogar
  • Happy Gilmore 2
  • Gladiador II
  • Cigüeñas: La historia que no te contaron
  • Quiebre

La plataforma Disney+ es un servicio de streaming propiedad de The Walt Disney Company mediante su división Disney Entertainment. Su contenido está integrado por lo perteneciente a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu (en algunos países) y ESPN+. Además en Latinoamérica, también incluye contenido de Star+ (ex Fox).

Top 10 en Argentina hoy:

  • Alien: Earth
  • Un viernes de locos
  • El Amateur: Operación Venganza
  • Juego de gemelas
  • Outlander: Blood of My Blood
  • Los increíbles 2
  • Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos | Una mirada especial
  • Rio
  • La princesa y el sapo
  • Blanca Nieves y los siete enanos
Netflix se mantiene como la líder por su alcance global y la cantidad de contenido. Mientras que Disney+, HBO Max y Prime Video se destacan por fortalezas muy específicas, ya sea el enfoque en franquicias, la calidad de sus producciones o el valor de la membresía.

Qué ver este fin de semana en HBO Max y Prime Video

Las series y películas más vistas que podés elegir y ver en la plataforma que combina el catálogo de HBO con el contenido de otras marcas como Warner Bros., DC Universe y Discovery son las siguientes:

Las 10 series más populares en Argentina hoy:

  • Viudas negras, p*tas y chorras
  • La Voz Argentina
  • Estado de furia
  • La Edad Dorada
  • And Just Like That...
  • Bahar
  • Chespirito: Sin querer queriendo
  • Gilmore girls
  • Twisted Metal
  • Rick and Morty

Las 10 películas más populares en Argentina hoy:

  • Destino final: Lazos de sangre
  • Beekeeper: sentencia de muerte
  • Dr. Cable, el desastre llama a la puerta (The Cable Guy)
  • Jurassic Park
  • Margarita: El Musical
  • Until Dawn: noche de terror
  • Los calienta bancas (The Benchwarmers)
  • No descansarás
  • Baby: el aprendiz del crimen
  • Rescate suicida (Los marginados)

Mientras que Prime Video ofrece una amplia variedad de contenido, incluyendo series y películas, documentales y contenido para niños. En el sitio se destacan "los 10 mejores títulos en Argentina", donde vas a encontrar lo más visto hoy, es decir los que más reproducciones están teniendo en ese momento.

Los 10 mejores películas en Argentina:

  • El último encargo
  • Amenaza en el aire
  • War of the Worlds
  • Adentro
  • Encerrado
  • El conde de Montecristo
  • Inmaculada
  • Presa
  • Rescate Implacable
  • Terrifier 3: Payaso Siniestro

Los 10 mejores series en Argentina:

  • El verano que me enamoré (nuevo episodio)
  • Menem
  • Cuenta regresiva
  • Avenida Brasil
  • Yo soy Betty, la fea
  • El Chavo
  • Educando a Nina
  • Éramos mentirosos
  • Las Estrellas
  • The Walking Dead: Dead City

