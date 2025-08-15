Series y películas: qué ver el fin de semana en las principales plataformas

Las 10 series más populares en Argentina hoy:

Merlina

Pecados inconfesables

Jóvenes y millonarios

Indomable

División Palermo

El Chavo

El sinuoso camino del derecho

Sigue respirando

Ángela

Muertos S.L.

Las 10 películas más populares en Argentina hoy:

Las guerreras k-pop

Mi año en Oxford

Oso intoxicado

Elektra

Tren bala

Home: No hay lugar como el hogar

Happy Gilmore 2

Gladiador II

Cigüeñas: La historia que no te contaron

Quiebre

La plataforma Disney+ es un servicio de streaming propiedad de The Walt Disney Company mediante su división Disney Entertainment. Su contenido está integrado por lo perteneciente a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu (en algunos países) y ESPN+. Además en Latinoamérica, también incluye contenido de Star+ (ex Fox).

Top 10 en Argentina hoy:

Alien: Earth

Un viernes de locos

El Amateur: Operación Venganza

Juego de gemelas

Outlander: Blood of My Blood

Los increíbles 2

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos | Una mirada especial

Rio

La princesa y el sapo

Blanca Nieves y los siete enanos

Series-y-peliculas-que-ver-Netflix-Disney-HBO-Prime-VIdeo Netflix se mantiene como la líder por su alcance global y la cantidad de contenido. Mientras que Disney+, HBO Max y Prime Video se destacan por fortalezas muy específicas, ya sea el enfoque en franquicias, la calidad de sus producciones o el valor de la membresía.

Qué ver este fin de semana en HBO Max y Prime Video

Las series y películas más vistas que podés elegir y ver en la plataforma que combina el catálogo de HBO con el contenido de otras marcas como Warner Bros., DC Universe y Discovery son las siguientes:

Las 10 series más populares en Argentina hoy:

Viudas negras, p*tas y chorras

La Voz Argentina

Estado de furia

La Edad Dorada

And Just Like That...

Bahar

Chespirito: Sin querer queriendo

Gilmore girls

Twisted Metal

Rick and Morty

Las 10 películas más populares en Argentina hoy:

Destino final: Lazos de sangre

Beekeeper: sentencia de muerte

Dr. Cable, el desastre llama a la puerta (The Cable Guy)

Jurassic Park

Margarita: El Musical

Until Dawn: noche de terror

Los calienta bancas (The Benchwarmers)

No descansarás

Baby: el aprendiz del crimen

Rescate suicida (Los marginados)

Mientras que Prime Video ofrece una amplia variedad de contenido, incluyendo series y películas, documentales y contenido para niños. En el sitio se destacan "los 10 mejores títulos en Argentina", donde vas a encontrar lo más visto hoy, es decir los que más reproducciones están teniendo en ese momento.

Los 10 mejores películas en Argentina:

El último encargo

Amenaza en el aire

War of the Worlds

Adentro

Encerrado

El conde de Montecristo

Inmaculada

Presa

Rescate Implacable

Terrifier 3: Payaso Siniestro

Los 10 mejores series en Argentina: