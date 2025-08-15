Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la serie subida de tono de 18 capítulos que no es apta para menores y te tensionará todo el cuerpo

Zuria Vega arrasa en Netflix con una nueva serie dramática muy subida de tono y llena de suspenso. Estrenó hace poco y es tan atractiva como adictiva

Antonella Prandina
Zuria Vega protagoniza Pecados inconfesables

Zuria Vega protagoniza Pecados inconfesables, la nueva serie subida de tono de Netflix. 

La plataforma de streaming de Netflix se está luciendo a nivel mundial por el estreno diario de series y películas. Muchas de ellas pertenecen al género dramático erótico y cautivan a los suscriptores con escenas subidas de tono y sus tramas llenas de suspenso e intriga. El 30 de julio de 2025, la plataforma anunció la llegada de una tremenda producción.

Se trata de la serie mexicana Pecados inconfesables, dirigida por Leticia López Margalli y distribuida por Netflix. La historia, de 18 capítulos, sigue a una mujer que intenta huir de un matrimonio abusivo y encuentra consuelo y venganza en un joven amante.

Zuria Vega, Erik Hayser y Andrés Baida son los protagonistas de Pecados inconfesables, un drama subido de tono al que es imposible resistirse. La nueva oferta de Netflix tiene críticas dispares, pero es aclamada por los espectadores. Para Diario Milenio, "esta serie se ve exquisita, le da un giro a lo que normalmente miramos de Ciudad de México y contribuye a que las estrellas brillen en su real magnitud".

La actriz Zuria Vega es la protagonista de la serie Pecados inconfesables, que llegó a Netflix el 30 de julio.

Netflix: de qué trata la serie Pecados inconfesables

La sinopsis de la serie Pecados inconfesables, disponible en Netflix, versa: "Una mujer atrapada en un matrimonio controlador encuentra consuelo y venganza en un joven amante, hasta que todo se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir".

La historia de la serie tiene como protagonista a Helena (Zuria Vega), una mujer casada con un hombre controlador, Claudio (Erik Hayser), que encuentra consuelo y se larga a una aventura romántica y subida de tono con Iván (Andrés Baida), un muchacho muy guapo y mucho más joven que ella.

Pecados inconfesables es una serie de 18 capítulos disponibles en la plataforma de Netflix.

Helena intenta escapar de su matrimonio abusivo y logra convencer a su amante para grabar a su esposo en un video comprometedor. Pero cuando su esposo desaparece, ella es la principal acusada. Un plan que sale mal, terminará sacando a la luz secretos impensados.

Netflix: tráiler de la serie Pecados inconfesables

Embed - Pecados inconfesables | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Pecados inconfesables, serie de Netflix

  • Zuria Vega como Helena
  • Erik Hayser como Claudio
  • Andrés Baida como Iván
  • Ana Sofía Gatica
  • Manuel Masalva
  • Mario Morán
  • Ivonne Montero
  • Sebastián García
  • Armando Hernández
  • Roberto Quijano
Pecados inconfesables es una serie subida de tono que tiene escenas dramáticas, suspenso e intriga

Dónde ver la serie Pecados inconfesables, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Pecados inconfesables se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Unspeakable sins se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Pecados inconfesables se puede ver en Netflix.

