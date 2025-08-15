Netflix: la serie subida de tono de 18 capítulos que no es apta para menores y te tensionará todo el cuerpo

netflix-zuria-vega-pelicula-pecados-inconfesables La actriz Zuria Vega es la protagonista de la serie Pecados inconfesables, que llegó a Netflix el 30 de julio.

Netflix: de qué trata la serie Pecados inconfesables

La sinopsis de la serie Pecados inconfesables, disponible en Netflix, versa: "Una mujer atrapada en un matrimonio controlador encuentra consuelo y venganza en un joven amante, hasta que todo se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir".

La historia de la serie tiene como protagonista a Helena (Zuria Vega), una mujer casada con un hombre controlador, Claudio (Erik Hayser), que encuentra consuelo y se larga a una aventura romántica y subida de tono con Iván (Andrés Baida), un muchacho muy guapo y mucho más joven que ella.

Netflix-Zuria Vega-pecados inconfesables Pecados inconfesables es una serie de 18 capítulos disponibles en la plataforma de Netflix.

Helena intenta escapar de su matrimonio abusivo y logra convencer a su amante para grabar a su esposo en un video comprometedor. Pero cuando su esposo desaparece, ella es la principal acusada. Un plan que sale mal, terminará sacando a la luz secretos impensados.

Netflix: tráiler de la serie Pecados inconfesables

Embed - Pecados inconfesables | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Pecados inconfesables, serie de Netflix

Zuria Vega como Helena

Erik Hayser como Claudio

Andrés Baida como Iván

Ana Sofía Gatica

Manuel Masalva

Mario Morán

Ivonne Montero

Sebastián García

Armando Hernández

Roberto Quijano

Pecados inconfesables- serie de Netflix Pecados inconfesables es una serie subida de tono que tiene escenas dramáticas, suspenso e intriga

Dónde ver la serie Pecados inconfesables, según la zona geográfica