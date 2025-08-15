Netflix: la serie subida de tono de 18 capítulos que no es apta para menores y te tensionará todo el cuerpo

netflix-zuria-vega-pelicula-pecados-inconfesables
La actriz Zuria Vega es la protagonista de la serie Pecados inconfesables, que llegó a Netflix el 30 de julio.
Netflix: de qué trata la serie Pecados inconfesables
La sinopsis de la serie Pecados inconfesables, disponible en Netflix, versa: "Una mujer atrapada en un matrimonio controlador encuentra consuelo y venganza en un joven amante, hasta que todo se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir".
La historia de la serie tiene como protagonista a Helena (Zuria Vega), una mujer casada con un hombre controlador, Claudio (Erik Hayser), que encuentra consuelo y se larga a una aventura romántica y subida de tono con Iván (Andrés Baida), un muchacho muy guapo y mucho más joven que ella.
Netflix-Zuria Vega-pecados inconfesables
Pecados inconfesables es una serie de 18 capítulos disponibles en la plataforma de Netflix.
Helena intenta escapar de su matrimonio abusivo y logra convencer a su amante para grabar a su esposo en un video comprometedor. Pero cuando su esposo desaparece, ella es la principal acusada. Un plan que sale mal, terminará sacando a la luz secretos impensados.
Netflix: tráiler de la serie Pecados inconfesables
Embed - Pecados inconfesables | Tráiler oficial | Netflix
Reparto de Pecados inconfesables, serie de Netflix
- Zuria Vega como Helena
- Erik Hayser como Claudio
- Andrés Baida como Iván
- Ana Sofía Gatica
- Manuel Masalva
- Mario Morán
- Ivonne Montero
- Sebastián García
- Armando Hernández
- Roberto Quijano
Pecados inconfesables- serie de Netflix
Pecados inconfesables es una serie subida de tono que tiene escenas dramáticas, suspenso e intriga
Dónde ver la serie Pecados inconfesables, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Pecados inconfesables se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Unspeakable sins se puede ver en Netflix.
- España: la serie Pecados inconfesables se puede ver en Netflix.