 Netflix y una película española oculta que arrasa en reproducciones

La película va camino a cumplir cerca de 5 años en el catálogo de series y películas, lo que demuestra que los suscriptores se han encargado de mantenerla vigente dentro de las ofertas del género en Netflix. La historia española no llega a durar un total de dos horas, y además cuenta con un elenco destacadísimo, puntos innegables para sumarnos y darle play a la cinta.
Netflix decidió incorporar al catálogo de series y películas, a esta película, a mediados del 2022, y desde entonces es una de las mejores ofertas cómicas españolas de la plataforma de streaming.
Embed - Amor de madre (2022) — Tráiler oficial Español — Netflix
Netflix: de qué trata la película Amor de madre
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película española oculta, Amor de madre centra su historia en: “Después de que dejan a José Luis plantado en el altar, su madre, Mari Carmen, viaja con él a lo que iba a ser su luna de miel. ¿Qué podría salir mal?”.
Esta película está oculta entre tanta oferta española de Netflix, a pesar de tener excelentes críticas.
Amor de madre, película de Netflix.jpg
La película es ideal para disfrutar durante el fin de semana, pegado a la pantalla de Netflix
Reparto de Amor de madre, película de Netflix
- Carmen Machi como Mari Carmen
- Quim Gutiérrez como José Luis
- Yolanda Ramos como Montse
- Justina Bustos como Sara
- Dominique Guillo como Armando
- Celia Freijeiro como Teresa
- Edeen Bhugeloo como Jean Pierre
- Jake Francois como Calvin
- Andrés Velencoso como DJ Chucho
Dónde ver la película Amor de madre, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Amor de madre se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Honeymoon with My Mother se puede ver en Netflix.
- España: Amor de madre se puede ver en Netflix.