 Netflix y una película española oculta que arrasa en reproducciones

Netflix dispone de un catálogo de series y películas para los gustos de todos los suscriptores. Una película no para de sumar reproducciones en la plataforma, pero irónicamente se encuentra oculta, a pesar de tener un elenco de primerísimo nivel: Amor de madre.

Las series y películas de producción española son de las ofertas preferidas dentro del catálogo de Netflix, y es que traen relatos a los cuales los suscriptores no pueden resistirse. Esta película supo ser líder entre las opciones cómicas, con una historia que hoy se encuentra oculta como consecuencia del caudal de ofertas que han llegado a la plataforma en los últimos años.

Netflix amor-de-madre.jpg
La película es una de las grandes comedias de Netflix

El catálogo de Netflix no suele contar con un listado amplio de series y películas de producción española pertenecientes al género cómico, y es que se los consideran especialistas en materia de ofertas dramáticas. Esta película fue una grata sorpresa entre los suscriptores, gracias a una historia que fue muy recomendada en la plataforma, a pesar de que no es de las más elegidas actualmente.

La película va camino a cumplir cerca de 5 años en el catálogo de series y películas, lo que demuestra que los suscriptores se han encargado de mantenerla vigente dentro de las ofertas del género en Netflix. La historia española no llega a durar un total de dos horas, y además cuenta con un elenco destacadísimo, puntos innegables para sumarnos y darle play a la cinta.

Netflix decidió incorporar al catálogo de series y películas, a esta película, a mediados del 2022, y desde entonces es una de las mejores ofertas cómicas españolas de la plataforma de streaming.

Embed - Amor de madre (2022) — Tráiler oficial Español — Netflix

Netflix: de qué trata la película Amor de madre

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película española oculta, Amor de madre centra su historia en: “Después de que dejan a José Luis plantado en el altar, su madre, Mari Carmen, viaja con él a lo que iba a ser su luna de miel. ¿Qué podría salir mal?”.

Esta película está oculta entre tanta oferta española de Netflix, a pesar de tener excelentes críticas.

Amor de madre, película de Netflix.jpg
La película es ideal para disfrutar durante el fin de semana, pegado a la pantalla de Netflix

Reparto de Amor de madre, película de Netflix

  • Carmen Machi como Mari Carmen
  • Quim Gutiérrez como José Luis
  • Yolanda Ramos como Montse
  • Justina Bustos como Sara
  • Dominique Guillo como Armando
  • Celia Freijeiro como Teresa
  • Edeen Bhugeloo como Jean Pierre
  • Jake Francois como Calvin
  • Andrés Velencoso como DJ Chucho

Dónde ver la película Amor de madre, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Amor de madre se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Honeymoon with My Mother se puede ver en Netflix.
  • España: Amor de madre se puede ver en Netflix.

