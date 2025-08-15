 Netflix y una película española oculta que arrasa en reproducciones

La película va camino a cumplir cerca de 5 años en el catálogo de series y películas, lo que demuestra que los suscriptores se han encargado de mantenerla vigente dentro de las ofertas del género en Netflix. La historia española no llega a durar un total de dos horas, y además cuenta con un elenco destacadísimo, puntos innegables para sumarnos y darle play a la cinta.

Netflix decidió incorporar al catálogo de series y películas, a esta película, a mediados del 2022, y desde entonces es una de las mejores ofertas cómicas españolas de la plataforma de streaming.

Embed - Amor de madre (2022) — Tráiler oficial Español — Netflix

Netflix: de qué trata la película Amor de madre

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película española oculta, Amor de madre centra su historia en: “Después de que dejan a José Luis plantado en el altar, su madre, Mari Carmen, viaja con él a lo que iba a ser su luna de miel. ¿Qué podría salir mal?”.

Esta película está oculta entre tanta oferta española de Netflix, a pesar de tener excelentes críticas.

La película es ideal para disfrutar durante el fin de semana, pegado a la pantalla de Netflix

Reparto de Amor de madre, película de Netflix

Carmen Machi como Mari Carmen

Quim Gutiérrez como José Luis

Yolanda Ramos como Montse

Justina Bustos como Sara

Dominique Guillo como Armando

Celia Freijeiro como Teresa

Edeen Bhugeloo como Jean Pierre

Jake Francois como Calvin

Andrés Velencoso como DJ Chucho

Dónde ver la película Amor de madre, según la zona geográfica