Netflix: acaba de estrenar una comedia romántica para reír a carcajadas y creer en el amor más tierno

Recién se estrena en Netflix esta imperdible película de comedia y romance, un éxito entre todas las series y películas de la plataforma

Miguel Guayama
Miguel Guayama
Benjamin Hollingsworth y Jaicy Elliot son los protagonistas de esta película de Netflix

Acaba de estrenar en la plataforma de Netflix una comedia romántica que es perfecta para ver el fin de semana y que está teniendo muchísimas reproducciones a nivel mundial. Se trata de Romance con estilo, una película de 2022 que arribó a la plataforma y ya se posicionó entre las más vistas.

Cuando hay una película de drama y romance en Netflix, por lo general los usuarios eligen estos géneros, que son bastante divertidos, les saca más de una sonrisa y permiten creer en el amor verdadero.

En esta oportunidad, el catálogo de series y películas de Netflix sumó en calidad al incorporar Romance con estilo, una propuesta que se llevó buenas apreciaciones por parte de la crítica y está siendo muy recomendada por los usuarios.

El estreno en Netflix de esta comedia romántica que ya está sorprendiendo a todo el mundo, fue el 15 de agosto de 2025, con una duración de 1 hora y 24 minutos.

La actriz Jaicy Elliot interpreta a Ella Richards en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Romance con estilo

La nueva película de Netflix centra su historia en Ella Richards (Jaicy Elliot), una aspirante a diseñadora de modas que crea diseños de tallas grandes y captan la atención de Derek Colby (Benjamin Hollingsworth), un magnate editorial que toma la decisión de incluirlos en su revista. ¿Nacerá el amor entre estas dos personas?

Esta comedia romántica es muy aclamada por la crítica, que la alabó entre medio de todas las series y películas de Netflix.

Reparto de Romance con estilo, película de Netflix

  • Jaicy Elliot (Ella Richards)
  • Benjamin Hollingsworth (Derek Colby)
  • Connie Manfredi (Katie)
  • Jorja Cadence (Liza)
  • Daylin Willis (Oscar)
  • Laura Soltis (Claudia)
  • Paul Essiembre (Roger Colby)
  • Nadine Sanguyo (Jasmine)
  • Sharon Crandall (Annie)
  • Alex Poch-Goldin (Max)

Tráiler de Romance con estilo, película de Netflix

Embed - On location - Romance in Style - Hallmark Channel

Dónde ver la película Romance con estilo, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Romance con estilo se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Romance in style no está disponible en Netflix.
  • España: la película Romance con estilo no está disponible en Netflix.

