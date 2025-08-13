La actriz Scarlett Johansson interpreta a Lucy Miller en la película de Netflix.

El catálogo de series y películas de Netflix está maravillando a los usuarios de todo el mundo con la película Lucy, una entrega que arrasa entre todas las producciones de acción y está protagonizada nada más ni nada menos que por la actriz Scarlett Johansson.

Lo mejor de esta película de acción que ofrece Netflix, que llegó hace poco a la plataforma luego se haber salido temporalmente, es la alta dosis de adrenalina y tensión que ofrece, en un thriller de ciencias ficción que no es para desaprovechar y está siendo muy recomendada.

Lucy, la película francesa de 2014 que te encantará, tiene en el centro de la escena a Scarlett Johansson, quien adquiere poderes sobrenaturales por culpa de algunas drogas que eran transportadas en su cuerpo.

La crítica le dedicó aceptables reseñas a esta película, que respaldan por completo las buenas sensaciones de los suscriptores al verla.

Con un elenco estelar en el que también brilla la presencia de Morgan Freeman, llegó a la plataforma de Netflix el 17 de mayo de 2025, con una duración de 1 hora y 29 minutos.

La actriz Scarlett Johansson arrasa con su papel en esta gran película francesa de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Lucy

La película de Netflix tiene como protagonista a Lucy Miller (Scarlett Johansson), una mujer que es obligada por una organización criminal a traficar droga interior de su cuerpo. Todo se agrava aún más cuando la sustancia que Lucy transporta de su cuerpo, se filtra en su cuerpo, liberando la capacidad de su mente por completo, otorgándole poderes extraordinarios.

Scarlett Johansson se roba toda la atención en la película de Netflix.

Reparto de Lucy, película de Netflix

  • Scarlett Johansson (Lucy Miller)
  • Morgan Freeman (Samuel Norman)
  • Min-sik-Choi (Jang)
  • Amr Waked (Pierre Del Rio)
  • Pilou Asbaek (Richard)
  • Lio Tipton (Caroline)

Tráiler de Lucy, película de Netflix

Embed - LUCY TRAILER EN ESPAÑOL LATINO

Dónde ver la película Lucy, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Lucy se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Lucy no está disponible en Netflix.
  • España: la película Lucy se puede ver en Netflix.

