La crítica le dedicó aceptables reseñas a esta película, que respaldan por completo las buenas sensaciones de los suscriptores al verla.

Con un elenco estelar en el que también brilla la presencia de Morgan Freeman, llegó a la plataforma de Netflix el 17 de mayo de 2025, con una duración de 1 hora y 29 minutos.

Netflix: de qué trata la película Lucy

La película de Netflix tiene como protagonista a Lucy Miller (Scarlett Johansson), una mujer que es obligada por una organización criminal a traficar droga interior de su cuerpo. Todo se agrava aún más cuando la sustancia que Lucy transporta de su cuerpo, se filtra en su cuerpo, liberando la capacidad de su mente por completo, otorgándole poderes extraordinarios.

Reparto de Lucy, película de Netflix

Scarlett Johansson (Lucy Miller)

Morgan Freeman (Samuel Norman)

Min-sik-Choi (Jang)

Amr Waked (Pierre Del Rio)

Pilou Asbaek (Richard)

Lio Tipton (Caroline)

Tráiler de Lucy, película de Netflix

