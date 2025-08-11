Para pasar un buen momento apasionado y reír con las más ocurrentes escenas, la serie de Netflix es una obra de arte alocada y romántica para muchos suscriptores.

La serie tiene 75 capítulos en total, disponibles en la plataforma de Netflix desde fines de octubre de 2024.

netflix-rojo-carmesi-serie La actriz Laura de León interpreta a Juana Levy Valencia en la serie de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Rojo Carmesí

Juana Levy (Laura de León) es la protagonista de esta serie de Netflix, una joven emprendedora que junto a Jorge García Celis (Carlos Báez), su pareja, lanzan un producto cosmético llamado Rojo carmesí, causando una gran impresión en el marcado. Por supuesto que la competencia estará a la orden del día. Valeria Ruiz (Carolina Gaitán), una modelo y también empresaria, se lanza en busca del éxito de Juana, y también del corazón de su esposo.

netflix-serie-rojo-carmesi1.jpg La actriz Carolina Gaitán interpreta a Valeria Ruiz Urrutia en la serie de Netflix.

Reparto de Rojo carmesí, serie de Netflix

Laura de León (Juana Levy Valencia)

Keisy Oviedo (Juana Levy Valencia de joven)

Carlos Báez (Jorge García Celis)

Adriano Lyentsov (Jorge García Celis de joven)

Carolina Gaitán (Valeria Ruiz Urrutia)

Juan Manuel Guilera (Marcelo Valencia)

Marcelo Dos Santos (Alejandro Ruiz)

Natasha Klauss (Paulina Valencia)

Tráiler de Rojo carmesí, serie de Netflix

Embed - ¡Dos mujeres, un mismo objetivo! Rojo Carmesí, martes 16 de abril GRAN ESTRENO

Dónde ver la serie Rojo carmesí, según la zona geográfica