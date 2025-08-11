Para pasar un buen momento apasionado y reír con las más ocurrentes escenas, la serie de Netflix es una obra de arte alocada y romántica para muchos suscriptores.
La serie tiene 75 capítulos en total, disponibles en la plataforma de Netflix desde fines de octubre de 2024.
La actriz Laura de León interpreta a Juana Levy Valencia en la serie de Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Rojo Carmesí
Juana Levy (Laura de León) es la protagonista de esta serie de Netflix, una joven emprendedora que junto a Jorge García Celis (Carlos Báez), su pareja, lanzan un producto cosmético llamado Rojo carmesí, causando una gran impresión en el marcado. Por supuesto que la competencia estará a la orden del día. Valeria Ruiz (Carolina Gaitán), una modelo y también empresaria, se lanza en busca del éxito de Juana, y también del corazón de su esposo.
La actriz Carolina Gaitán interpreta a Valeria Ruiz Urrutia en la serie de Netflix.
Reparto de Rojo carmesí, serie de Netflix
- Laura de León (Juana Levy Valencia)
- Keisy Oviedo (Juana Levy Valencia de joven)
- Carlos Báez (Jorge García Celis)
- Adriano Lyentsov (Jorge García Celis de joven)
- Carolina Gaitán (Valeria Ruiz Urrutia)
- Juan Manuel Guilera (Marcelo Valencia)
- Marcelo Dos Santos (Alejandro Ruiz)
- Natasha Klauss (Paulina Valencia)
Tráiler de Rojo carmesí, serie de Netflix
Embed - ¡Dos mujeres, un mismo objetivo! Rojo Carmesí, martes 16 de abril GRAN ESTRENO
Dónde ver la serie Rojo carmesí, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Rojo carmesí se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Rojo carmesí no está disponible en Netflix.
- España: la serie Rojo carmesí se puede ver, en Netflix.