La actriz Carolina Gaitán es una de las protagonistas principales de la serie de Netflix.

La plataforma de Netflix logró acaparar con toda la atención de los usuarios, con una serie que está dando que hablar entre todas las series y películas. Se trata de Rojo Carmesí, una historia que está entre más elegidas por los suscriptores.

Esta serie colombiana de 2024, creada por Adriana Suárez y dirigida por Víctor Cantillo, cuenta con un reparto de altísimo nivel, liderado por Laura de León, que brilla en cada uno de sus capítulos.

Rojo carmesí es una serie de drama y romance que han recomendado mucho los usuarios que la ya vieron, que quedaron enloquecidos con la historia, tan desgarradora por momentos como encantadora.

Para pasar un buen momento apasionado y reír con las más ocurrentes escenas, la serie de Netflix es una obra de arte alocada y romántica para muchos suscriptores.

La serie tiene 75 capítulos en total, disponibles en la plataforma de Netflix desde fines de octubre de 2024.

La actriz Laura de León interpreta a Juana Levy Valencia en la serie de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Rojo Carmesí

Juana Levy (Laura de León) es la protagonista de esta serie de Netflix, una joven emprendedora que junto a Jorge García Celis (Carlos Báez), su pareja, lanzan un producto cosmético llamado Rojo carmesí, causando una gran impresión en el marcado. Por supuesto que la competencia estará a la orden del día. Valeria Ruiz (Carolina Gaitán), una modelo y también empresaria, se lanza en busca del éxito de Juana, y también del corazón de su esposo.

netflix-serie-rojo-carmesi1.jpg
La actriz Carolina Gaitán interpreta a Valeria Ruiz Urrutia en la serie de Netflix.

Reparto de Rojo carmesí, serie de Netflix

  • Laura de León (Juana Levy Valencia)
  • Keisy Oviedo (Juana Levy Valencia de joven)
  • Carlos Báez (Jorge García Celis)
  • Adriano Lyentsov (Jorge García Celis de joven)
  • Carolina Gaitán (Valeria Ruiz Urrutia)
  • Juan Manuel Guilera (Marcelo Valencia)
  • Marcelo Dos Santos (Alejandro Ruiz)
  • Natasha Klauss (Paulina Valencia)

Tráiler de Rojo carmesí, serie de Netflix

Dónde ver la serie Rojo carmesí, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Rojo carmesí se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Rojo carmesí no está disponible en Netflix.
  • España: la serie Rojo carmesí se puede ver, en Netflix.

