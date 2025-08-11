misa1 Éxito en Estados Unidos. Netflix tiene la serie de 7 capítulos que es la preferida por millones de suscriptores, Misa de medianoche.

Tras este hecho, los habitantes comienzan a experimentar una serie de extraños fenómenos.

El recién llegado sacerdote, tiene una personalidad peculiar y está rodeado de un halo de misterio que le seguirá a todas partes.

La comunidad ahora tendrá que averiguar el origen de los sucesos y actuarán acorde a los milagros y los horribles presagios que experimentan.

Netflix: de qué se trata la serie Misa de medianoche

La serie de Netflix Misa de medianoche consta de 7 episodios de en torno a una hora de duración, así que Flannagan tiene tiempo de sobra (quizá hasta excesivo, como veremos más adelante) para desarrollar este pequeño mundo, una pequeña isla norteamericana con menos de 200 habitantes, a 30 millas de la costa.

Allí, laiglesia de St. Patrick es el "refugio espiritual" de unos deprimidos habitantes para los que el declive y la tediosa rutina no aporta nada.

Riley, hijo de una de las familias más devotas, regresa a casa tras pasar 4 años en prisión por un homicidio en un accidente de coche.

No es el único nuevo: para sorpresa de todos, un joven cura sustituye al anciano y desaparecido pastor de la iglesia.

A partir de aquí, comienzan a articularse las relaciones entre los personajes de la isla, todos ellos con un complejo pasado: una niña en silla de ruedas por culpa de un borracho, una joven embarazada con aspiraciones a vivir más allá de la isla, una ayudante del cura tremendamente estricta con la religión, un sheriff musulmán que parece fuera de lugar...

Netflix: reparto de la serie Misa de medianoche

Hamish Linklater

Kate Siegel

Annabeth Gish

Trailer de la serie Misa de medianoche

