 Netflix no da tregua: la serie coreana de 16 capítulos que te conquistará el corazón

Netflix cuenta con un catálogo de series y películas desbordado de joyas que conquistan a los suscriptores, como lo es el caso de Está bien no estar bien, esta serie coreana, de tan solo 16 capítulos. Su historia la convierte en una de las mejores ofertas drama del momento para los suscriptores.

Hace tiempo que los suscriptores optan por ofertas en el catálogo de series y películas que se destaquen por su corta duración, y es una tendencia más que marcada, así lo demuestran los números obtenidos por las distintas historias disponibles en Netflix. Esta serie consta de tan solo 16 capítulos que están diciendo a lo largo de una temporada, y los suscriptores destacan que su relato es intenso y prácticamente sin relleno.

está bien no estar bien netflix (1)

Las series y películas de producción asiática vienen siendo las grandes debilidades los suscriptores de Netflix desde hace ya más de un año, en especial aquellas historias del género dramático. La valoración de los suscriptores y las reseñas de la crítica especializada convierten a esta serie en una de las principales recomendaciones del género, compitiendo con ofertas de primer nivel y de otros países.

Estamos frente a una serie que no se limita a hacer únicamente un relato caracterizado por sus historias del género dramático, sino que cuenta con una serie de condimentos que hacen una oferta irresistible del catálogo de series y películas de Netflix. La cantidad de reproducciones obtenidas hasta el momento, opacan el hecho de que es una de las ofertas más antiguas en lo que respecta a relatos orientales de la plataforma de streaming.

Esta serie se incorporó el catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2020. desde entonces, es considerada como una de las ofertas dramáticas de producción asiática, mejor valorada de toda la plataforma de streaming.

Embed - Está Bien no Estar Bien -Trailer Subtitulado en Español l Netflix

De qué trata la serie de Netflix Está bien no estar bien

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 16 capítulos, Está bien no estar bien centra su historia en: "El cruce de las vidas de una escritora de libros infantiles antisocial y un abnegado asistente psiquiátrico abre el camino menos pensado hacia la sanación emocional".

La serie cuenta con una crítica de excelencia, que la ha llevado a ser de las más vistas del género en el catálogo de series y películas.

está bien no estar bien netflix (2)

Reparto de la serie de Netflix Está bien no estar bien

  • Kim Soo Hyun como Moon Gang Ta
  • Moon Woo-jin como el joven Moon Gang-tae
  • Seo Yea-ji como Ko Moon-young
  • Oh Jung-se como Moon Sang-tae
  • Lee Kyu-sung como el joven Moon Sang-tae
  • Kim Soo-in como la joven Ko Moon-young

Dónde ver la serie Está bien no estar bien, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Está bien no estar bien se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Está bien no estar bien se puede ver en Netflix.
  • España: Está bien no estar bien se puede ver en Netflix

