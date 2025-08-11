Estamos frente a una serie que no se limita a hacer únicamente un relato caracterizado por sus historias del género dramático, sino que cuenta con una serie de condimentos que hacen una oferta irresistible del catálogo de series y películas de Netflix. La cantidad de reproducciones obtenidas hasta el momento, opacan el hecho de que es una de las ofertas más antiguas en lo que respecta a relatos orientales de la plataforma de streaming.

Esta serie se incorporó el catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2020. desde entonces, es considerada como una de las ofertas dramáticas de producción asiática, mejor valorada de toda la plataforma de streaming.

De qué trata la serie de Netflix Está bien no estar bien

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 16 capítulos, Está bien no estar bien centra su historia en: "El cruce de las vidas de una escritora de libros infantiles antisocial y un abnegado asistente psiquiátrico abre el camino menos pensado hacia la sanación emocional".

La serie cuenta con una crítica de excelencia, que la ha llevado a ser de las más vistas del género en el catálogo de series y películas.

Reparto de la serie de Netflix Está bien no estar bien

Kim Soo Hyun como Moon Gang Ta

Moon Woo-jin como el joven Moon Gang-tae

Seo Yea-ji como Ko Moon-young

Oh Jung-se como Moon Sang-tae

Lee Kyu-sung como el joven Moon Sang-tae

Kim Soo-in como la joven Ko Moon-young

