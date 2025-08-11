Para los suscriptores de Netflix, esta serie no es solo una historia atrapante e intrigante, sino que encima, cumple con las expectativas de ellos de algo que se viene dando hace tiempo en el catálogo de series y películas. Esta oferta consta de tan solo 6 capítulos, por lo cual se le ha valorado mucho el hecho de que sea corta, intensa, y que prácticamente no tenga nada de relleno.

Netflix decidió incorporar y estrenar esta serie en su catálogo de series y películas a mediados del 2022, y su historia ha sido tan buena que ha llegado a convertirse en una de las mejores ofertas policiales de toda la plataforma de streaming.

Dónde ver la serie Lauchhammer: Muerte en Lusacia, según la zona geográfica

Latinoamérica: Lauchhammer: Muerte en Lusacia se puede ver en Netflix .

. Estados Unidos: Close to Home: Murder in the Coalfield se puede ver en Netflix .

. España: Lauchhammer: Muerte en Lusacia se puede ver en Netflix.

Netflix: de qué va la serie Lauchhammer: Muerte en Lusacia

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de tan solo 6 capítulos, Lauchhammer: Muerte en Lusacia centra su historia en: "Cuando un macabro asesinato fuerza al detective Maik Briegand a regresar a su tierra natal, comienza a desenterrar cadáveres, pistas y sus propios traumas del pasado".

Esta serie alemana lleva más de 3 años, siendo una de las mejores ofertas policiales de Netflix.

Reparto de la serie de Netflix, Lauchhammer: Muerte en Lusacia