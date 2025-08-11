Netflix y la serie alemana de 6 capítulos: nada la supera

Netflix y la serie alemana de 6 capítulos: nada la supera

Netflix a diario mejora un catálogo de series y películas, que ya tiene un sinfín de éxitos, como lo es una serie alemana que en solo 6 capítulos ha conquistado al mundo entero con una historia que te llevará al límite. Lauchhammer: Muerte en Lusacia no es una historia más.

Las series y películas de producción alemana vienen en franco ascenso dentro del catálogo de Netflix, no solo en cantidad, sino también en calidad de las ofertas que han estado apareciendo en los últimos años. Esta serie es el claro ejemplo de ello, y es que desde hace ya 3 años, es una de las mejores historias del género policial que nos podemos encontrar en la plataforma de streaming.

Lauchhammer Muerte en Lusacia 1.jpg

Esta serie no se limita únicamente a traer un crimen al catálogo de series y películas de Netflix, si no que además sumergirá a los suscriptores a un relato tan intrigante y repleto de suspenso, que no podrás despegarte de la pantalla. Entre las ofertas que nos podemos encontrar de este género, los suscriptores la posicionan como una de las principales recomendaciones gracias a las excelentes críticas que han dejado de ella.

Para los suscriptores de Netflix, esta serie no es solo una historia atrapante e intrigante, sino que encima, cumple con las expectativas de ellos de algo que se viene dando hace tiempo en el catálogo de series y películas. Esta oferta consta de tan solo 6 capítulos, por lo cual se le ha valorado mucho el hecho de que sea corta, intensa, y que prácticamente no tenga nada de relleno.

Netflix decidió incorporar y estrenar esta serie en su catálogo de series y películas a mediados del 2022, y su historia ha sido tan buena que ha llegado a convertirse en una de las mejores ofertas policiales de toda la plataforma de streaming.

Embed - Lauchhammer: Muerte en Lusacia | Trailer

Dónde ver la serie Lauchhammer: Muerte en Lusacia, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Lauchhammer: Muerte en Lusacia se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Close to Home: Murder in the Coalfield se puede ver en Netflix.
  • España: Lauchhammer: Muerte en Lusacia se puede ver en Netflix.

Netflix: de qué va la serie Lauchhammer: Muerte en Lusacia

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de tan solo 6 capítulos, Lauchhammer: Muerte en Lusacia centra su historia en: "Cuando un macabro asesinato fuerza al detective Maik Briegand a regresar a su tierra natal, comienza a desenterrar cadáveres, pistas y sus propios traumas del pasado".

Esta serie alemana lleva más de 3 años, siendo una de las mejores ofertas policiales de Netflix.

Lauchhammer Muerte en Lusacia 2.jpg

Reparto de la serie de Netflix, Lauchhammer: Muerte en Lusacia

  • Mišel Matievi
  • Odine Johne
  • Marc Hosemann
  • Ella Lee
  • Jacob Matschenz
  • Lucas Gregorowicz
  • Uwe Preuss
  • Kai Ivo Baulitz
  • Malik Blumenthal

Temas relacionados:

Te puede interesar