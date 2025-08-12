Tras un robo, aparentemente casual, la mafia se pone de uñas, y comienza una trama afable pero efectiva de la que mejor no revelar más. Sencillo y directo son dos adjetivos estupendos para catalogar un guion que no se extiende más allá de los 100 minutos donde Lehane juega a alegar la historia principal de la secundaria para que terminen confluyendo.

Disney Plus: de qué se trata la película La entrega

La sinopsis de película protagonizada por Tom Hardy, La entrega, ubica a un criminal que se ve envuelto en un robo fallido donde ha habido un fallecido, y Nadia, una mujer que se ve inmersa en la vida del delincuente cuando un pit bull resulta herido en el intento de atraco.

Excelente filme. Disney Plus tiene esta joya escondida en su catálogo con James Gandolfini y Tom Hardy, La entrega.

Una mujer con cicatrices en el alma que se apiada del pobre animal sin saber que con ello despertará la ira de su dueño, un hombre con problemas psicológicos que la perseguirá.

Su vida dará un giro cuando se adentre en una trama criminal relacionada con bandas mafiosas para las que trabaja en pleno Boston.

Disney Plus: reparto de la película La entrega

Tom Hardy

Noomi Rapace

James Gandolfini

Mattias Schoenoerts

John Ortiz

Trailer de la película La entrega