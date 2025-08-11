cisne1 Impresionante película. Natalie Portman se ganó un premio Oscar a la mejor actuación con esta gran película, Cisne negro. Está en Disney Plus.

Cuando el director artístico Thomas Leroy sustituye a la bailarina principal Beth Macintyre del montaje de El lago de los cisnes, Nina ve una oportunidad para convertirse en una estrella.

Pero Leroy también se fija en la misteriosa Lily para el papel principal, una bailarina que debe representar la pureza del Cisne Blanco a la vez que la sensualidad del Cisne Negro.

Disney Plus: de qué se trata la película Cisne negro

La sinopsis de la película, Cisne negro, cuenta que Nina (Natalie Portman) vive con su madre, Erica, una bailarina ya retirada que apoya con entusiasmo la ambición profesional de su hija.

Cuando el director artístico Thomas Leroy decide sustituir a la prima ballerina Beth Macintyre en la nueva producción de la temporada, «El lago de los cisnes», Nina es su primera elección.

Pero Nina tiene competencia: una nueva bailarina, Lily, que también ha impresionado gratamente a Leroy. «El lago de los cisnes» requiere una bailarina que pueda interpretar tanto al Cisne Blanco, con inocencia y elegancia, como al Cisne Negro, que representa la astucia y la sensualidad.

cisne Impresionante película. Natalie Portman se ganó un premio Oscar a la mejor actuación con esta gran película, Cisne negro. Está en Disney Plus.

Nina se adecua perfectamente al papel del Cisne Blanco, pero Lily es la absoluta personificación del Cisne Negro.

Mientras la rivalidad entre las dos jóvenes bailarinas va transformándose en algo más que una encrespada relación, Nina empieza a conectar con su lado más oscuro, con una temeridad tal que amenaza destruirla.

Disney Plus: reparto de la película Cisne negro

Natalie Portman

Mila Kunis

Christopher Gartin

Winona Ryder

Sebastian Stan

Vincent Cassel

Trailer de la película Cisne negro