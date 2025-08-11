Natalie Portman tiene una descollante actuación con la película ganadora del Premio Oscar
La impresionante y superlativa actuación de Natalie Portman le valió un Premio Oscar a la mejor actuación por esta cinta
Natalie Portman la rompe con una actuación superlativa que le valió un Premio Oscar. La película Cisne negro es una de las mejores películas de suspenso en Disney Plus. Una tragedia con una Natalie Portman superlativa que lucha por abrazar la verdadera identidad y naturaleza del ser que anida bajo su piel.
Nina (Natalie Portman), una bailarina de Nueva York cuya vida está absorbida por sus ambiciones y su profesión.
Cuando el director artístico Thomas Leroy sustituye a la bailarina principal Beth Macintyre del montaje de El lago de los cisnes, Nina ve una oportunidad para convertirse en una estrella.
Pero Leroy también se fija en la misteriosa Lily para el papel principal, una bailarina que debe representar la pureza del Cisne Blanco a la vez que la sensualidad del Cisne Negro.
La sinopsis de la película, Cisne negro, cuenta que Nina (Natalie Portman) vive con su madre, Erica, una bailarina ya retirada que apoya con entusiasmo la ambición profesional de su hija.
Cuando el director artístico Thomas Leroy decide sustituir a la prima ballerina Beth Macintyre en la nueva producción de la temporada, «El lago de los cisnes», Nina es su primera elección.
Pero Nina tiene competencia: una nueva bailarina, Lily, que también ha impresionado gratamente a Leroy. «El lago de los cisnes» requiere una bailarina que pueda interpretar tanto al Cisne Blanco, con inocencia y elegancia, como al Cisne Negro, que representa la astucia y la sensualidad.
Nina se adecua perfectamente al papel del Cisne Blanco, pero Lily es la absoluta personificación del Cisne Negro.
Mientras la rivalidad entre las dos jóvenes bailarinas va transformándose en algo más que una encrespada relación, Nina empieza a conectar con su lado más oscuro, con una temeridad tal que amenaza destruirla.