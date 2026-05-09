Qué hará Bad Bunny en la nueva película de los Minions
Bad Bunny volvió a sorprender a sus fans, esta vez con su participación en la nueva película Minions & Monsters
Qué hará Bad Bunny en la nueva película de los Minions
El tráiler oficial de la película es acompañado por la canción "EoO", del álbum Debí Tirar Más Fotos que se estrenó en 2025. Sin embargo, la versión que aparece en el adelanto de Minions & Monsters no es exactamente la original, ya que fue adaptada con algunos cambios para encajar mejor con el estilo de la película.
El avance del film se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales debido a la energía que transmite la canción del "Conejo Malo". En las imágenes se puede ver a los populares personajes amarillos viviendo una nueva aventura mientras intentan abrirse camino en un Hollywood lleno de monstruos, caos y situaciones absurdas. El ritmo urbano de "EoO" a la perfección con el estilo divertido y acelerado de los Minions.
La participación de Bad Bunny en esta franquicia representa un nuevo paso en su presencia dentro de la industria del entretenimiento internacional. En los últimos años, el cantante no solo ha destacado en la música, sino también en proyectos relacionados con el cine, la moda y la cultura pop.
Bad Bunny, Lionel Messi y Timothée Chalamet
Esta semana Bad Bunny también apareció en un anuncio de Adidas junto a Messi y Chalamet. Los famosos protagonizaron una publicidad con el lema "Nace una leyenda", que se centra en un equipo de fútbol de barrio que está integrado por tres chicos conocidos como "Los invencibles".
En la publicidad aparecen otras figuras como David Beckham, Zinedine Zidane, Ousmane Dembelé, Lamine Yamal, Jude Bellingham, Alessandro Del Piero, entre otros. Al parecer, el spot busca revalorizar el talento callejero y el fútbol de barrio como el inicio de grandes deportistas a nivel mundial.