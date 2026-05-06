"Nace una leyenda": el spot mundialista con Lionel Messi, Bad Bunny y Timothée Chalamet que ya es viral en redes

A 36 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, la marca Adidas lanzó un spot con un puñado de estrellas palpitando lo que será el evento deportivo del año con sede en Estados Unidos, México y Canadá.
La publicidad mundialista que protagonizan Messi, Bad Bunny y Timothée Chalamet ya es furor en redes sociales
A 36 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, la marca Adidas lanzó un spot con un puñado de estrellas palpitando lo que será el evento deportivo del año con sede en Estados Unidos, México y Canadá.
Lionel Messi, Bad Bunny y el actor Timothée Chalamet protagonizan la publicidad que tiene como lema "Nace una leyenda" (A legend is born en inglés). La trama se centra en un equipo de fútbol barrial integrado por tres grandes talentos que son conocidos como "Los invencibles": Isaak, Ruthie y Clive, "tres chicos de los que nunca has oído hablar. Todavía", según el video, que son retados a competir con grandes leyendas del deporte.
La publicidad comienza con el llamado de Timothée Chalamet hacia el popular cantante Bad Bunny para proponerle armar un equipo de fútbol que desafíe a "Los invencibles" en una partida. Ante esta propuesta, el Conejo Malo decide convocar a grandes estrellas del deporte para redoblar el desafío.
En ese plantel de grandes figuras aparecen nombres de la talla de Lionel Messi (definido en una línea como el 'Balón de oro, campeón del mundo y GOAT'), David Beckham, Zinedine Zidane, Ousmane Dembelé, Lamine Yamal, Jude Bellingham, Alessandro Del Piero, entre otros.
Lo que busca revalorizar el spot de Adidas es el talento callejero, el fútbol de barrio como el semillero de grandes deportistas a nivel mundial. Uniendo, asimismo, las estrellas de ayer y hoy a través del tiempo con virtudes como la creatividad, la pasión y la capacidad para desenvolverse en el más alto nivel mundial
Resta poco más de un mes para la Copa del Mundo y ya se palpita en el ambiente la ansiedad por que comience el evento deportivo del año que tendrá a la Selección argentina como campeona defensora del título obtenido en Qatar 2022.
Uno de las dudas a despejar es si finalmente Lionel Messi formará parte de la nómina de la Selección argentina para ir al Mundial. El capitán argentino no confirmó su presencia aún y siempre argumentó la necesidad de encontrarse "bien físicamente" para decidir si competir o no nuevamente por el título. Restan apenas algunas semanas para que el astro argentino confirme y sea, una vez más, una de las estrellas que tenga la Copa del Mundo, la sexta en su historial personal.