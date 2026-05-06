"Nace una leyenda": el spot mundialista con Lionel Messi, Bad Bunny y Timothée Chalamet que ya es viral en redes

El spot mundialista con Messi, Bad Bunny y Chalamet que ya es furor en redes

La publicidad comienza con el llamado de Timothée Chalamet hacia el popular cantante Bad Bunny para proponerle armar un equipo de fútbol que desafíe a "Los invencibles" en una partida. Ante esta propuesta, el Conejo Malo decide convocar a grandes estrellas del deporte para redoblar el desafío.

En ese plantel de grandes figuras aparecen nombres de la talla de Lionel Messi (definido en una línea como el 'Balón de oro, campeón del mundo y GOAT'), David Beckham, Zinedine Zidane, Ousmane Dembelé, Lamine Yamal, Jude Bellingham, Alessandro Del Piero, entre otros.

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Lo que busca revalorizar el spot de Adidas es el talento callejero, el fútbol de barrio como el semillero de grandes deportistas a nivel mundial. Uniendo, asimismo, las estrellas de ayer y hoy a través del tiempo con virtudes como la creatividad, la pasión y la capacidad para desenvolverse en el más alto nivel mundial

La Copa de Mundo a la vuelta de la esquina

Resta poco más de un mes para la Copa del Mundo y ya se palpita en el ambiente la ansiedad por que comience el evento deportivo del año que tendrá a la Selección argentina como campeona defensora del título obtenido en Qatar 2022.

Uno de las dudas a despejar es si finalmente Lionel Messi formará parte de la nómina de la Selección argentina para ir al Mundial. El capitán argentino no confirmó su presencia aún y siempre argumentó la necesidad de encontrarse "bien físicamente" para decidir si competir o no nuevamente por el título. Restan apenas algunas semanas para que el astro argentino confirme y sea, una vez más, una de las estrellas que tenga la Copa del Mundo, la sexta en su historial personal.