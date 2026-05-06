Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Enfrenta a Fluminense

Qué necesita Independiente Rivadavia para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores

El equipo de Alfredo Berti buscará vencer nuevamente a Fluminense en el Malvinas Argentinas. ¿Qué necesita para clasificar a octavos de final?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Independiente Rivadavia buscará la clasificación ante Fluminense. 

Independiente Rivadavia buscará la clasificación ante Fluminense. 

Este miércoles, desde las 21:30 horas y en el Estadio Malvinas Argentinas, Independiente Rivadavia recibe a Fluminense por la cuarta fecha del grupo C de la Copa Libertadores. Con puntaje perfecto, el conjunto de Alfredo Berti buscará seguir haciendo historia en el plano continental.

En la previa del encuentro, muchos hinchas de la Lepra se preguntan qué resultado necesita su equipo para asegurarse los octavos de final de la Copa Libertadores que, por cierto, no está muy lejos.

independiente rivadavia 3
Independiente Rivadavia, a un paso de clasificar a octavos de la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia, a un paso de clasificar a octavos de la Copa Libertadores.

Qué necesita Independiente Rivadavia para clasificar a octavos de la Copa Libertadores

En el caso de sumar de a tres como ya lo hizo en el mítico Maracaná, el Azul ya estará con un pie en la próxima instancia y entre los 16 mejores equipos de América.

El empate también lo dejaría cerca, y solo en un escenario debería esperar: esto pasaría en el caso de que Deportivo La Guaira, que llegaría así a las cinco unidades, le gane a Bolivar.

Una victoria ante El Flu le aseguraría prácticamente el primer puesto del grupo a Independiente Rivadavia, una ventaja no menor teniendo en cuenta todo lo que se viene.

independiente rivadavia fluminense 1
Independiente Rivadavia buscará repetir lo hecho en el Maracaná.

Independiente Rivadavia buscará repetir lo hecho en el Maracaná.

Fluminense llega a Mendoza en un momento totalmente inesperado y necesitado de puntos. Con apenas una unidad, los de Zubeldía necesitan ganar urgente para no despedirse en esta fecha.

Con respecto al once, hay que decir que Berti tiene pensado repetir el mismo equipo que goleó a La Guaira por 4 a 1 la semana pasada.

El árbitro que dirigirá Independiente Rivadavia vs. Unión

Dejando de lado la Copa Libertadores, en el horizonte también asoma otro compromiso importante para Independiente Rivadavia: los octavos de final del Torneo Apertura frente a Unión, en el Bautista Gargantini.

El partido entre el equipo azul y el Tatengue será dirigido por el juez Luis Lobo Medina, quien será secundado por Gabriel Chade y Diego Martín. El cuarto árbitro será Bryan Ferreyra, en el VAR estará Héctor Paletta y en el AVAR Lucas Germanota.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas