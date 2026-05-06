Qué necesita Independiente Rivadavia para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores

Qué necesita Independiente Rivadavia para clasificar a octavos de la Copa Libertadores

En el caso de sumar de a tres como ya lo hizo en el mítico Maracaná, el Azul ya estará con un pie en la próxima instancia y entre los 16 mejores equipos de América.

El empate también lo dejaría cerca, y solo en un escenario debería esperar: esto pasaría en el caso de que Deportivo La Guaira, que llegaría así a las cinco unidades, le gane a Bolivar.

Una victoria ante El Flu le aseguraría prácticamente el primer puesto del grupo a Independiente Rivadavia, una ventaja no menor teniendo en cuenta todo lo que se viene.

independiente rivadavia fluminense 1 Independiente Rivadavia buscará repetir lo hecho en el Maracaná. Foto: Nicolás Ríos/UNO

Fluminense llega a Mendoza en un momento totalmente inesperado y necesitado de puntos. Con apenas una unidad, los de Zubeldía necesitan ganar urgente para no despedirse en esta fecha.

Con respecto al once, hay que decir que Berti tiene pensado repetir el mismo equipo que goleó a La Guaira por 4 a 1 la semana pasada.

El árbitro que dirigirá Independiente Rivadavia vs. Unión

Dejando de lado la Copa Libertadores, en el horizonte también asoma otro compromiso importante para Independiente Rivadavia: los octavos de final del Torneo Apertura frente a Unión, en el Bautista Gargantini.

El partido entre el equipo azul y el Tatengue será dirigido por el juez Luis Lobo Medina, quien será secundado por Gabriel Chade y Diego Martín. El cuarto árbitro será Bryan Ferreyra, en el VAR estará Héctor Paletta y en el AVAR Lucas Germanota.