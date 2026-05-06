Los mitos que todas las personas creen y son falsos: los alimentos de grasa vegetal son más saludables

Las grasas son fundamentales en la dieta de las personas porque son un tipo de nutriente que se obtiene de la alimentación y son esenciales comerlas, aunque en cantidad es dañino. En este sentido, algunos tipos se cree que son más saludables que otros.

En este caso, uno de los mitos que más creen las personas es que las grasas vegetales tienen mayor proporción de ácidos grasos insaturados, con beneficios para la salud cardiovascular y las grasas animales, en cambio, tienen ácidos grasos saturados más elevados que hay que consumir en menor cantidad.

Según Medlineplus, las grasas saturadas elevan el colesterol malo haciendo que el riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular sean mayores al consumir en cantidad grasas como las de manteca, el queso, la leche entera, el helado, la crema o carnes grasosas.

aceite de coco Algunos aceites vegetales, como la de coco, también contienen grasas saturadas porque son sólidas a temperatura ambiente.

Pero siempre hay excepciones y por eso es importante derribar los mitos sobre que tan sano es un alimento o que tan adecuada es para sumar al tipo de alimentación que llevamos. Lo cierto es que también existen grasas saturadas como la de coco, que tienen un origen vegetal, por eso no solo las de origen animal son malas, sino que todas en una cantidad excesiva pueden provocar problemas de salud.

Esto se explica porque la mayoría de los aceites vegetales que son líquidos a temperaturas ambientes tienen grasas insaturadas, llamados grasas trans que, al pasar por ese proceso de hidrogenación donde la grasa se endurece, pueden ser nocivas para la salud.