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Dieta aburrida pero efectiva: comer siempre lo mismo puede ayudar a bajar de peso

Un estudio reciente asocia una dieta sin variaciones y la estabilidad en las calorías diarias con una mayor pérdida de peso en adultos

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
Un estudio publicado en la revista Health Psychology indica que mantener una dieta basada en la repetición de platos y en la estabilidad calórica diaria favorece la pérdida de peso. Los datos revelan que la previsibilidad en la alimentación ayudó a los participantes a reducir su masa corporal de manera más efectiva que aquellos que optaron por menús variados.

Un estudio publicado en la revista Health Psychology indica que mantener una dieta basada en la repetición de platos y en la estabilidad calórica diaria favorece la pérdida de peso. Los datos revelan que la previsibilidad en la alimentación ayudó a los participantes a reducir su masa corporal de manera más efectiva que aquellos que optaron por menús variados.

Una investigación publicada en la revista Health Psychology determinó que ingerir platos recurrentes favorece la meta de bajar de peso. El análisis siguió a 112 adultos con sobrepeso durante una dieta de doce semanas. Los participantes que repitieron sus elecciones de comida perdieron más masa corporal que aquellos con una alimentación variada.

Los científicos midieron la estabilidad de las calorías y la repetición de los alimentos mediante aplicaciones móviles y balanzas inalámbricas. Los resultados demostraron que quienes mantuvieron una dieta predecible perdieron un 5,9% de su peso. En contraste, el grupo que varió sus menús solo alcanzó una reducción del 4,3%.

Estabilidad en la dieta

dieta fibra
Una alimentaci&oacute;n rica en fibra, basada en el consumo de cereales integrales, frutas y verduras, promueve la saciedad y mejora la digesti&oacute;n, lo cual facilita la tarea de bajar de peso. Al integrar este tipo de comida de forma regular en el men&uacute; cotidiano, se logra mantener una dieta consistente que ayuda a controlar los niveles de glucosa y reduce la necesidad de ingerir calor&iacute;as adicionales durante el d&iacute;a.

Una alimentación rica en fibra, basada en el consumo de cereales integrales, frutas y verduras, promueve la saciedad y mejora la digestión, lo cual facilita la tarea de bajar de peso. Al integrar este tipo de comida de forma regular en el menú cotidiano, se logra mantener una dieta consistente que ayuda a controlar los niveles de glucosa y reduce la necesidad de ingerir calorías adicionales durante el día.

El estudio también vinculó la regularidad en el consumo de energía con el éxito del tratamiento. Por cada 100 calorías de fluctuación diaria, la efectividad para bajar de peso disminuyó un 0,6%. La consistencia entre los días de semana y los fines de semana resultó fundamental para los objetivos de los voluntarios.

La nutricionista Kristin Kirkpatrick señaló que "hay evidencia convincente de que la consistencia y la previsibilidad al comer pueden ayudar a algunas personas a comer mejor". Según la experta, simplificar la comida ayuda a construir hábitos sostenibles. Sin embargo, aclaró que "en el mundo real, con el estrés y los cambios de horario, ese nivel de consistencia no siempre es realista sin apoyo".

Hábitos de repetición

dieta keto
La dieta cetog&eacute;nica o keto se fundamenta en un consumo m&iacute;nimo de carbohidratos y una ingesta elevada de grasas saludables, lo cual obliga al cuerpo a utilizar l&iacute;pidos como fuente de energ&iacute;a primaria. Este tipo de alimentaci&oacute;n estructurada encaja con los hallazgos del estudio sobre la importancia de mantener rutinas fijas de comida para lograr resultados consistentes al intentar bajar de peso.

La dieta cetogénica o keto se fundamenta en un consumo mínimo de carbohidratos y una ingesta elevada de grasas saludables, lo cual obliga al cuerpo a utilizar lípidos como fuente de energía primaria. Este tipo de alimentación estructurada encaja con los hallazgos del estudio sobre la importancia de mantener rutinas fijas de comida para lograr resultados consistentes al intentar bajar de peso.

El doctor David Cutler explicó que la mayoría de la gente consume habitualmente entre 20 y 30 tipos de alimentos. "No sorprende que quienes controlan su peso con éxito también limiten sus opciones", afirmó el médico. Para él, elegir opciones saludables dentro de esa repetición facilita el control de la alimentación a largo plazo.

Kirkpatrick añadió que la dieta funciona mejor cuando existe una base sólida. "Si las comidas son ricas en nutrientes, pueden reforzar una nutrición de alta calidad", sostuvo la especialista. Por el contrario, si faltan nutrientes clave, la persona fallará de manera constante en sus metas. Los datos indican que la consistencia es más relevante que la variedad.

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