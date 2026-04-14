Dieta aburrida pero efectiva: comer siempre lo mismo puede ayudar a bajar de peso

La nutricionista Kristin Kirkpatrick señaló que "hay evidencia convincente de que la consistencia y la previsibilidad al comer pueden ayudar a algunas personas a comer mejor". Según la experta, simplificar la comida ayuda a construir hábitos sostenibles. Sin embargo, aclaró que "en el mundo real, con el estrés y los cambios de horario, ese nivel de consistencia no siempre es realista sin apoyo".

Hábitos de repetición

dieta keto La dieta cetogénica o keto se fundamenta en un consumo mínimo de carbohidratos y una ingesta elevada de grasas saludables, lo cual obliga al cuerpo a utilizar lípidos como fuente de energía primaria. Este tipo de alimentación estructurada encaja con los hallazgos del estudio sobre la importancia de mantener rutinas fijas de comida para lograr resultados consistentes al intentar bajar de peso.

El doctor David Cutler explicó que la mayoría de la gente consume habitualmente entre 20 y 30 tipos de alimentos. "No sorprende que quienes controlan su peso con éxito también limiten sus opciones", afirmó el médico. Para él, elegir opciones saludables dentro de esa repetición facilita el control de la alimentación a largo plazo.

Kirkpatrick añadió que la dieta funciona mejor cuando existe una base sólida. "Si las comidas son ricas en nutrientes, pueden reforzar una nutrición de alta calidad", sostuvo la especialista. Por el contrario, si faltan nutrientes clave, la persona fallará de manera constante en sus metas. Los datos indican que la consistencia es más relevante que la variedad.