Dieta aburrida pero efectiva: comer siempre lo mismo puede ayudar a bajar de peso

Una investigación publicada en la revista Health Psychology determinó que ingerir platos recurrentes favorece la meta de bajar de peso. El análisis siguió a 112 adultos con sobrepeso durante una dieta de doce semanas. Los participantes que repitieron sus elecciones de comida perdieron más masa corporal que aquellos con una alimentación variada.
Los científicos midieron la estabilidad de las calorías y la repetición de los alimentos mediante aplicaciones móviles y balanzas inalámbricas. Los resultados demostraron que quienes mantuvieron una dieta predecible perdieron un 5,9% de su peso. En contraste, el grupo que varió sus menús solo alcanzó una reducción del 4,3%.
Estabilidad en la dieta
El estudio también vinculó la regularidad en el consumo de energía con el éxito del tratamiento. Por cada 100 calorías de fluctuación diaria, la efectividad para bajar de peso disminuyó un 0,6%. La consistencia entre los días de semana y los fines de semana resultó fundamental para los objetivos de los voluntarios.
La nutricionista Kristin Kirkpatrick señaló que "hay evidencia convincente de que la consistencia y la previsibilidad al comer pueden ayudar a algunas personas a comer mejor". Según la experta, simplificar la comida ayuda a construir hábitos sostenibles. Sin embargo, aclaró que "en el mundo real, con el estrés y los cambios de horario, ese nivel de consistencia no siempre es realista sin apoyo".
Hábitos de repetición
El doctor David Cutler explicó que la mayoría de la gente consume habitualmente entre 20 y 30 tipos de alimentos. "No sorprende que quienes controlan su peso con éxito también limiten sus opciones", afirmó el médico. Para él, elegir opciones saludables dentro de esa repetición facilita el control de la alimentación a largo plazo.
Kirkpatrick añadió que la dieta funciona mejor cuando existe una base sólida. "Si las comidas son ricas en nutrientes, pueden reforzar una nutrición de alta calidad", sostuvo la especialista. Por el contrario, si faltan nutrientes clave, la persona fallará de manera constante en sus metas. Los datos indican que la consistencia es más relevante que la variedad.