Netflix: la desgarradora y fantástica serie basada en hechos reales que tiene 3 capítulos y está arrasando

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Netflix: qué pasa en la serie ¿Debería casarme con un asesino?

La serie de Netflix gira en torno al caso de un ciclista desaparecido en las Tierras Altas de Escocia que desconcertó a la policía por años, hasta que, en 2020, una mujer entrega información importante sobre su novio.

La mujer, que se convirtió en testigo clave, revela cómo siguió comprometida con un hombre acusado de asesinato mientras reunía pruebas en su contra.

Cuál es la historia real del caso de Caroline Muirhead y los hermanos McKellar

La historia real de la serie sigue a Caroline Muirhead, una mujer que conoció por Tinder a Alexander McKellar y comenzó una relación que avanzó rápidamente hasta llegar al compromiso. Pero todo cambió cuando, antes de casarse, él decidió confesarle un oscuro secreto de su pasado.

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McKellar le reveló que en 2017 atropelló a un ciclista, Tony Parsons, y, en lugar de ayudarlo, lo dejó morir y ocultó el cuerpo con la ayuda de su hermano. Entonces, Caroline tomó una decisión clave: acudir a la policía, pero sin romper la relación para poder reunir pruebas.

Durante meses, siguió viéndolo mientras lo grababa en secreto y colaboraba con la investigación para lograr encontrar el cuerpo. Fue gracias a su intervención que McKellar fue condenado a 12 años de prisión.

Netflix: tráiler de ¿Debería casarme con un asesino?

Embed - ¿DEBERIA CASARME CON UN ASESINO? | DOCU-SERIE TRAILER ESPAÑOL | 29 Abril/26 - NETFLIX

Las críticas de ¿Debería casarme con un asesino?

"Un relato de su valentía y de la impactante estupidez y negligencia con la que fue recompensada. Caroline, eres increíble" (Lucy Mangan de The Guardian).

estupidez y negligencia con la que fue recompensada. Caroline, eres increíble" (Lucy Mangan de The Guardian). "Es tan convincente escuchar a Caroline Muirhead mientras rememora esta desgarradora historia que nos enganchamos de cada una de sus palabras" (Joel Keller de Decider).

que nos enganchamos de cada una de sus palabras" (Joel Keller de Decider). "No solo está bien hecha y bien contada, sino que la Dra. Caroline Muirhead es sencillamente fantástica por su honestidad y franqueza. No pude dejar de verla" (Karina Adelgaard de Heaven of Horror).

Dónde ver la docuserie ¿Debería casarme con un asesino?

La serie ¿Debería casarme con un asesino? se puede ver en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.