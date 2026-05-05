No podemos negar que una de las producciones más exitosas de Netflix es "The Crown", la serie que retrató gran parte de la vida de la difunta Reina Isabel II y su familia.
Netflix prepara una precuela de The Crown: qué hechos históricos y mediáticos mostrará
Netflix confirmó la realización de una precuela de la exitosa serie "The Crown": ¿qué eventos históricos veremos en ella?
Ahora la plataforma de streaming ha confirmado que realizará una precuela de "The Crown", y a continuación te diremos qué hechos históricos y mediáticos veremos en la misma.
¿Qué veremos en la precuela de "The Crown"?
La nueva producción sobre la corona inglesa estará ambientada en 1901, tras la muerte de la Reina Victoria y abarcará hasta 1947 con el matrimonio de Isabel II y Felipe de Edimburgo, conectando directamente con la T1 de la serie.
Algunos eventos mediáticos ya pudimos verlos en "The Crown", como por ejemplo la escandalosa renuncia del príncipe Eduardo al trono debido a que no le permitían casarse con la socialité Wallis Simpson.
Lo que todavía es una incógnita es quiénes serán los actores que formarán parte de este proyecto, y si por ejemplo Claire Foy y Matt Smith volverán a interpretar a la Reina Isabel II y al príncipe Felipe de Edimburgo.
El proyecto se plantea como un "spin-off" vinculado a la historia ya presentada en "The Crown", y se incluirán los reinados de Eduardo VII, Jorge V, Eduardo VIII y Jorge VI, además de acontecimientos relevantes como las dos Guerras Mundiales, la crisis de abdicación de 1936 y distintos cambios económicos y sociales que marcaron al Reino Unido durante la primera mitad del siglo XX.
Además, se espera que Peter Morgan, creador y guionista principal de "The Crown", retome su papel como responsable creativo del proyecto. Su participación ha sido considerada clave, ya que estuvo vinculado a todas las etapas de la serie original.
El proceso de casting comenzaría el próximo año, mientras que el proyecto se mantiene actualmente en fase de desarrollo sin confirmación de elenco ni fechas de rodaje.