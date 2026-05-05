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Leandro Brey se fue llorando de la cancha y hay preocupación en Boca por su lesión

El arquero de Boca Leandro Brey se fue lesionado a los 22 minutos del primer tiempo. El Xeneize visita a Barcelona de Ecuador

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Hay preocupación en Boca por la lesión de Leandro Brey.

Hay preocupación en Boca por la lesión de Leandro Brey.

El arquero de Boca Leandro Brey se fue llorando de la cancha este martes, tras lesionarse a los 22 minutos del primer tiempo en el partido ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores. Fue reemplazado por el guardavallas de 39 años Javier García, quien no jugaba desde el 2024.

El chico de 23 años surgido en Los Andes venía jugando en el Xeneize tras la dura lesión de Agustín Marchesín. Pero en una confusa jugada, que se complicó por la lluvia, la pelota tuvo un pique muy largo dentro del área, Brey chocó ante un delantero rival y quedó tendido.

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Leandro Brey se lesion&oacute;.

Leandro Brey se lesionó.

El joven portero del elenco orientado por Claudio Úbeda quería seguir jugando, pero en la jugada siguiente volvió a tirarse e inmadiatamente pidieron el cambio.

Su reemplazante fue Javi García, quien no jugaba desde hace más de dos años. Su último partido fue el 10 de marzo de 2024, en un triunfo 4-2 ante Racing en el que salió lesionado y fue reemplazado llamativamente por Leandro Brey.

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No hay diagnóstico sobre la dolencia de Brey, solo se pudo ver que el arquero se fue en camilla directamente al vestuario.

Boca, sin Marchesín, deberá afrontar las próximas semanas decisivas solo con Javi García y promocionará probablemente a Fernando Rodríguez, el golero de la Reserva, de 21 años.

El elenco auriazul deberá jugar los playoffs del Torneo Apertura (recibe a Huracán en La Bombonera el sábado por los octavos de final y en la misma semana serían los hipotéticos cuartos y semis) y los últimos dos encuentros de la fase de grupos de la Copa Libertadores, como local contra Cruzeiro y Universidad de Chile.

Lo que viene para Boca

Tras jugar con Barcelona, el equipo de la Ribera recibirá a Huracán, en La Bombonera, el sábad desde las 19, por los octavos de final del Torneo Apertura.

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