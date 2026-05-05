Leandro Brey se fue llorando de la cancha y hay preocupación en Boca por su lesión

El joven portero del elenco orientado por Claudio Úbeda quería seguir jugando, pero en la jugada siguiente volvió a tirarse e inmadiatamente pidieron el cambio.

Su reemplazante fue Javi García, quien no jugaba desde hace más de dos años. Su último partido fue el 10 de marzo de 2024, en un triunfo 4-2 ante Racing en el que salió lesionado y fue reemplazado llamativamente por Leandro Brey.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2051821266588295191&partner=&hide_thread=false La jugada que LESIONÓ a LEANDRO BREY, puede ser un golpe en la zona de la costilla.pic.twitter.com/pyUuh6iHLd — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) May 6, 2026

No hay diagnóstico sobre la dolencia de Brey, solo se pudo ver que el arquero se fue en camilla directamente al vestuario.

Boca, sin Marchesín, deberá afrontar las próximas semanas decisivas solo con Javi García y promocionará probablemente a Fernando Rodríguez, el golero de la Reserva, de 21 años.

El elenco auriazul deberá jugar los playoffs del Torneo Apertura (recibe a Huracán en La Bombonera el sábado por los octavos de final y en la misma semana serían los hipotéticos cuartos y semis) y los últimos dos encuentros de la fase de grupos de la Copa Libertadores, como local contra Cruzeiro y Universidad de Chile.

Lo que viene para Boca

Tras jugar con Barcelona, el equipo de la Ribera recibirá a Huracán, en La Bombonera, el sábad desde las 19, por los octavos de final del Torneo Apertura.