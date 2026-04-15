Qué hará Boca tras la lesión confirmada de Agustín Marchesín

La baja del experimentado portero no solo afecta el esquema táctico, sino que activa mecanismos reglamentarios que el club analiza minuciosamente ya que ante una lesión de larga duración, tanto la AFA como la CONMEBOL contemplan excepciones en sus reglamentos de fichajes.

Boca Juniors tiene el derecho legal de solicitar la apertura de un cupo extraordinario para incorporar a un futbolista fuera de la ventana estándar del mercado de pases.

En el plano local el reglamento de la Liga Profesional permite reemplazar a un jugador que sufra una lesión cuya recuperación supere los cuatro meses.

En la Copa Libertadores la Conmebol permite la sustitución de un jugador en la lista de buena fe por causa de lesión grave, siempre que se presente la documentación médica correspondiente antes de las fases permitidas.

Esto habilita a Juan Román Riquelme y compañía a salir en el mercado interno de inmediato, aunque solo podría sumar un arquero que no sea extranjero porque el club no cuenta con cupo.

Finalmente, tras el análisis de la situación es que Boca no saldrá a buscar a un arquero y recién en el mercado de pases de invierno es que volverá a poner en perspectiva qué pasos adoptarán de cara al segundo semestre.

leandro brey.jfif Leandro Brey tendrá la oportunidad de ser el arquero titular de Boca.

Boca confía en los arqueros que tienen

Claudio Úbeda cuenta con dos opciones para reemplazar a Agustín Marchesín en los importantes desafíos que tiene el Xeneize por delante: Leandro Brey y Javier García.

El arquero de 23 años será el titular en el Superclásico frente a River que se disputará el próximo domingo en el Monumental. En 2025 disputó 11 partidos y en 2026 presentó dos secuencias por los que quedó señalado: no atajó ningún penal en la eliminación frente a Alianza Lima en la noche del "biri biri" de Pipo Gorosito y cometió un grosero error en el histórico gol olímpico de Ángel Di María.

Por su lado, Javier García no ataja desde hace más de dos años al punto que se especuló con su retiro a finales de 2025 y que se sumaría al cuerpo técnico de Claudio Úbeda; algo que finalmente no sucedió.

De esta manera, Leandro Brey se enfrenta al mayor desafío y oportunidad de su carrera: ser el arquero titular de Boca Juniors.