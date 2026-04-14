Prime Video tiene uno de los mejores catálogos de películas entre las que sobresale este impactante thriller con Morgan Freeman, se trata de la cinta El asesino del ritual.
Prime Video: Morgan Freeman sobresale con el thriller más visto del mundo
Prime Video tiene uno de los mejores catálogos de películas entre las que sobresale este impactante thriller con Morgan Freeman
La trama de la película El asesino del ritual alude a un detective (Cole Hauser) y a un profesor, un tal Mackles (Morgan Freeman) y a una historia con asesino fanático de un ritual denominado Muti.
Hay un pasado pesado en el personaje del investigador y algo parecido en el del antropólogo mientras el sujeto destripa a diestra a siniestra en lugares públicos.
Un detective al borde de la jubilación junto con un profesor de estudios africanos buscan localizar a un asesino en serie que está realizando la antigua práctica de magia negra de Muti.
Prime Video: de qué trata la película El asesino del ritual
Incapaz de superar la muerte de su hija, el detective Boyd se embarca en la búsqueda de un asesino en serie que comete sus crímenes según un brutal ritual tribal: el Muti. La única persona que puede ayudarlo es el profesor Mackles, un antropólogo que oculta un secreto inconfesable.
La línea entre la cordura y la locura se difumina a medida que Boyd se adentra en el mundo del asesino.
En una carrera desesperada contra el tiempo el detective Boyd se embarca en la búsqueda de un asesino en serie que mata según un brutal ritual de magia negra llamado Muti.
La única persona que puede ayudar a Boyd es el profesor Mackles , un antropólogo y especialista en culturas africanas. En un juego contra reloj Boyd y Mackles intentarán ir un paso por delante del asesino, pero la línea entre la cordura y la locura se difumina a medida que profundizan en el mundo del asesino y comprenden la cultura detrás del ritual.
Prime Video: reparto de la película El asesino del ritual
- Morgan Freeman
- Cole Hauser
- Vernon Davis
- Peter Stomare
- Julie Lott