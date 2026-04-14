Prime Video: Morgan Freeman sobresale con el thriller más visto del mundo

Un detective al borde de la jubilación junto con un profesor de estudios africanos buscan localizar a un asesino en serie que está realizando la antigua práctica de magia negra de Muti.

Prime Video: de qué trata la película El asesino del ritual

Incapaz de superar la muerte de su hija, el detective Boyd se embarca en la búsqueda de un asesino en serie que comete sus crímenes según un brutal ritual tribal: el Muti. La única persona que puede ayudarlo es el profesor Mackles, un antropólogo que oculta un secreto inconfesable.

ritual

La línea entre la cordura y la locura se difumina a medida que Boyd se adentra en el mundo del asesino.

En una carrera desesperada contra el tiempo el detective Boyd se embarca en la búsqueda de un asesino en serie que mata según un brutal ritual de magia negra llamado Muti.

La única persona que puede ayudar a Boyd es el profesor Mackles , un antropólogo y especialista en culturas africanas. En un juego contra reloj Boyd y Mackles intentarán ir un paso por delante del asesino, pero la línea entre la cordura y la locura se difumina a medida que profundizan en el mundo del asesino y comprenden la cultura detrás del ritual.

Prime Video: reparto de la película El asesino del ritual

Morgan Freeman

Cole Hauser

Vernon Davis

Peter Stomare

Julie Lott

Tráiler de la película El asesino del ritual