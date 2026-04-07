Prime Video acaba de lanzar la película de acción más vista del 2026 y es un éxito en el mundo. Mark Ruffalo es uno de los grandes protagonistas, se trata de Ruta de escape.
Prime Video: Mark Ruffalo es un éxito con la película de acción que no tiene un momento tranquilo
Prime Video acaba de lanzar la película de acción más vista del 2026 y es un éxito en el mundo. Mark Ruffalo es uno de los grandes protagonistas
Un escurridizo ladrón planea su mayor atraco, con la esperanza de que sea el último, cuando se ve obligado a colaborar con una ejecutiva de seguros desilusionada y a enfrentarse a un rival con métodos más peligrosos.
A medida que se acerca el golpe multimillonario, un teniente implacable estrecha el cerco, aumentando el riesgo y difuminando la línea entre cazador y presa. Cada uno deberá asumir las consecuencias de sus decisiones, conscientes de que no hay vuelta atrás, mientras la tensión y la traición amenazan con destruir sus planes y su libertad.
Prime Video: de qué trata la película Ruta de escape
Un ladrón profesional trabaja solo, consiguiendo despistar a la policía con su impecable sistema, en el que nunca deja pruebas ni heridos. Tras un contratiempo, se enfrenta a un último robo en el que nada es lo que parece.
Davis (Chris Hemsworth) es un escurridizo ladrón cuyos atracos de alto riesgo tienen desconcertada a la policía. Está planeando su mayor golpe con la esperanza de que sea el último, cuando se cruzan en su camino Sharon (Halle Berry), una desilusionada ejecutiva de seguros, y Orman (Barry Keoghan), un ladrón rival, de maneras mucho más agresivas e impulsivas que las de Davis.
A medida que se acerca el multimillonario golpe, un teniente de policía, Lubesnik, (Mark Ruffalo) se acerca a la operación, aumentando considerablemente el riesgo de lo que está en juego y difuminando la línea entre cazador y presa.
Pronto, cada uno tendrá que aceptar el coste de sus decisiones asumiendo que no hay vuelta atrás. Adaptación de las novelas de Don Winslow Rotos.
Prime Video: reparto de la película Ruta de escape
- Chris Hemsworth
- Mark Ruffalo
- Halle Berry
- Barry Keoghan