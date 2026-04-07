Prime Video: Mark Ruffalo es un éxito con la película de acción que no tiene un momento tranquilo

Prime Video: de qué trata la película Ruta de escape

Un ladrón profesional trabaja solo, consiguiendo despistar a la policía con su impecable sistema, en el que nunca deja pruebas ni heridos. Tras un contratiempo, se enfrenta a un último robo en el que nada es lo que parece.

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Davis (Chris Hemsworth) es un escurridizo ladrón cuyos atracos de alto riesgo tienen desconcertada a la policía. Está planeando su mayor golpe con la esperanza de que sea el último, cuando se cruzan en su camino Sharon (Halle Berry), una desilusionada ejecutiva de seguros, y Orman (Barry Keoghan), un ladrón rival, de maneras mucho más agresivas e impulsivas que las de Davis.

A medida que se acerca el multimillonario golpe, un teniente de policía, Lubesnik, (Mark Ruffalo) se acerca a la operación, aumentando considerablemente el riesgo de lo que está en juego y difuminando la línea entre cazador y presa.

Pronto, cada uno tendrá que aceptar el coste de sus decisiones asumiendo que no hay vuelta atrás. Adaptación de las novelas de Don Winslow Rotos.

Prime Video: reparto de la película Ruta de escape

Chris Hemsworth

Mark Ruffalo

Halle Berry

Barry Keoghan

Tráiler de Ruta de escape