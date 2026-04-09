Prime Video: Tom Hardy es un éxito mundial con la serie de época de 8 episodios

La serie Taboo ha sido elogiada por su ambientación, su guion y las actuaciones, una historia ideada por el guionista ponderado Steven Knight. En este sentido, ha sido comparada con otras series de época com Peaky Blinders.

Taboo es considerada una de las mejores series debido a su narrativa oscura y compleja, creando un ambiente sombrío que se ajusta perfectamente a la historia. Su guion, que es una adaptación de la novela escrita por Walter Tevis, y por su capacidad para mantener enganchado al espectador.

La segunda temporada ya ha sido escrita y todos especulan con que la estrenarán a fines de 2026 o principios del 2027.

Prime Video: de qué trata la serie Taboo

La serie Taboo tiene 1 temporada con 8 episodios. Año 1814. James Keziah Delaney es un hombre al que se le dio por muerto tras viajar a África y estar diez años sin noticias de él.

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Ahora, James, que ha estado en los confines de la tierra, donde casi pierde la vida, vuelve a Londres completamente cambiado y con catorce diamantes robados en el bolsillo.

Prime Video: reparto de la serie Taboo

Tom Hardy como James Delaney

Leo Bill como Benjamin Wilton

Jessie Buckley como Lorna Bow

Oona Chaplin como Zilpha Geary

Mark Gatiss como Jorge IV del Reino Unido

Tom Hollander como George Cholmondeley

Stephen Graham como Atticus

Tráiler de la serie Taboo