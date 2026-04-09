Prime Video tiene la exitosísima y reconocida serie con Tom Hardy que todos comparan con los Peaky Blinders. Una gran producción de época de 8 episodios, se trata de Taboo.
Prime Video: Tom Hardy es un éxito mundial con la serie de época de 8 episodios
Prime Video tiene la exitosísima y reconocida serie con Tom Hardy que todos comparan con los Peaky Blinders. Una gran producción de época de 8 episodios
Taboo es un thriller gótico de conspiración sobre el mal cometido por los sirvientes del Imperio Británico y la historia de un hombre enigmático con habilidades sobrenaturales.
La trama explora temas como el colonialismo, la esclavitud y la opresión, y presenta un retrato crudo y realista de la Inglaterra del siglo XIX. El elenco está compuesto por Oona Chaplin, Jonathan Pryce y Jessie Buckley y, una actuación sobresaliente de Tom Hardy.
La serie Taboo ha sido elogiada por su ambientación, su guion y las actuaciones, una historia ideada por el guionista ponderado Steven Knight. En este sentido, ha sido comparada con otras series de época com Peaky Blinders.
Taboo es considerada una de las mejores series debido a su narrativa oscura y compleja, creando un ambiente sombrío que se ajusta perfectamente a la historia. Su guion, que es una adaptación de la novela escrita por Walter Tevis, y por su capacidad para mantener enganchado al espectador.
La segunda temporada ya ha sido escrita y todos especulan con que la estrenarán a fines de 2026 o principios del 2027.
Prime Video: de qué trata la serie Taboo
La serie Taboo tiene 1 temporada con 8 episodios. Año 1814. James Keziah Delaney es un hombre al que se le dio por muerto tras viajar a África y estar diez años sin noticias de él.
Ahora, James, que ha estado en los confines de la tierra, donde casi pierde la vida, vuelve a Londres completamente cambiado y con catorce diamantes robados en el bolsillo.
Prime Video: reparto de la serie Taboo
- Tom Hardy como James Delaney
- Leo Bill como Benjamin Wilton
- Jessie Buckley como Lorna Bow
- Oona Chaplin como Zilpha Geary
- Mark Gatiss como Jorge IV del Reino Unido
- Tom Hollander como George Cholmondeley
- Stephen Graham como Atticus
Tráiler de la serie Taboo