Ricardo Darín brilla en Netflix con la película argentina más aclamada del mundo: solo dura 2 horas

Netflix: de qué trata la película El amor menos pensado

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El amor menos pensado versa: "Tras veinticinco años de casados, una aburrida pareja se separa para vivir de nuevo como solteros, pero el entusiasmo inicial pronto da paso a profundas incertidumbres".

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Marcos (Ricardo Darín) y Ana (Mercedes Morán) han estado casados por veinticinco años. Con la partida del único hijo a comenzar su carrera universitaria en el exterior, la pareja entra en una profunda crisis existencial. Una disputa de por medio, casi como si se tratara de un nuevo proyecto en común, deciden separarse.

Pero la vida de solteros, intensa y fascinante al principio, pronto les plantea nuevas preguntas e incertidumbres. Marcos y Ana, se interrogan a fondo sobre el amor, la naturaleza del deseo, la fidelidad, y toman una decisión que modificará sus vidas para siempre.

Netflix: tráiler de la película El amor menos pensado

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Reparto de El amor menos pensado, película de Netflix

Ricardo Darín (Marcos)

Mercedes Morán (Ana)

Claudia Fontán (Lili)

Luis Rubio (Edi)

Andrea Pietra (Celia)

Jean Pierre Noher (Eloy)

Norman Briski (Rafael)

Juan Minijín (Anselmo)

Gabriel Corrado (Fabián)

Andrea Politti (Betaldi)

Dónde ver la película El amor menos pensado, según la zona geográfica