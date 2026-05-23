La plataforma de series y películas de Netflix tiene muchas producciones argentinas dentro de su catálogo. Una de ellas es El amor menos pensado, protagonizadapor los aclamados actores Ricardo Darín y Mercedes Morán.
Ricardo Darín brilla en Netflix con la película argentina más aclamada del mundo: solo dura 2 horas
Con una duración de 2 horas, la película protagonizada por Ricardo Darín se posiciona como la producción argentina más destacada en Netflix.
El amor menos pensado es una película de 2018 dirigida por Juan Vera que tiene una duración de 2 horas y 9 minutos. La crítica la ha aclamado: "Inteligente, divertida y fresca, 'El amor menos pensado', no solo es una de las mejores películas argentinas del año, sino que también se sube al podio como una de las más logradas de la última década", sentenció Alexis Puig de Diario Infobae.
Netflix: de qué trata la película El amor menos pensado
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El amor menos pensado versa: "Tras veinticinco años de casados, una aburrida pareja se separa para vivir de nuevo como solteros, pero el entusiasmo inicial pronto da paso a profundas incertidumbres".
Marcos (Ricardo Darín) y Ana (Mercedes Morán) han estado casados por veinticinco años. Con la partida del único hijo a comenzar su carrera universitaria en el exterior, la pareja entra en una profunda crisis existencial. Una disputa de por medio, casi como si se tratara de un nuevo proyecto en común, deciden separarse.
Pero la vida de solteros, intensa y fascinante al principio, pronto les plantea nuevas preguntas e incertidumbres. Marcos y Ana, se interrogan a fondo sobre el amor, la naturaleza del deseo, la fidelidad, y toman una decisión que modificará sus vidas para siempre.
Netflix: tráiler de la película El amor menos pensado
Reparto de El amor menos pensado, película de Netflix
- Ricardo Darín (Marcos)
- Mercedes Morán (Ana)
- Claudia Fontán (Lili)
- Luis Rubio (Edi)
- Andrea Pietra (Celia)
- Jean Pierre Noher (Eloy)
- Norman Briski (Rafael)
- Juan Minijín (Anselmo)
- Gabriel Corrado (Fabián)
- Andrea Politti (Betaldi)
Dónde ver la película El amor menos pensado, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El amor menos pensado se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El amor menos pensado (An Unexpected Love) no está disponible en Netflix.
- España: la película El amor menos pensado no está disponible en Netflix.