Las series y películas coreanas son las más buscadas de Netflix, lo que no es casualidad. Sus tramas, cargadas de drama, comedia, acción y ciencia ficción, atrapan a los suscriptores de principio a fin. Tal es el caso de una producción que acaba de sumarse al catálogo.
Netflix: el k-drama coreano de 8 capítulos que llegó para arrasar con todo en 2026
Netflix suma un k-drama coreano de 8 episodios que se perfila como el próximo éxito de 2026 y promete ser furor
Se trata de la serie coreana WONDERfools, dirigida por Yoo in-sik, Kang Eun-kyung y Huh Dah-joong y estrenada en mayo de 2026 en Netflix. La misma está en el puesto Nº 5 del ranking de las más vistas y arrasa con tan solo 8 capítulos de 60 minutos cada uno, aproximadamente.
En esta comedia de acción ambientada en la previa a un cambio de siglo, un disparatado grupo recibe superpoderes y lucha contra el mal, mientras el pánico se extiende. Es una serie ideal para maratonear en Netflix sin parar.
Netflix: de qué trata la serie The WONDERfools
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie The WONDERfools versa: "Teletransportación. Fuerza sobrehumana. Adhesión extrema. Un grupo de marginados adquieren superpoderes, ¿pero podrán dominarlos y derrotar a los villanos que amenazan a Haeseong?".
La trama de la serie, recién llegada a Netflix, sigue a un grupo de vecinos de lo más pintoresco que adquieren superpoderes por accidente y luchan contra el mal en plena histeria apocalíptica.
Netflix: tráiler de la serie The WONDERfools
Reparto de The WONDERfools, serie de Netflix
- Park Eun-bin como Eun Chae-ni
- Cha Eun-woo como Lee Woon-jung
- Choi Dae-hoon como Son Kyung-hoon
- Im Seong-jae como Kang Ro-bin
- Ki Hae-sook como Kim Jeon-bok
- Son Hyun-joo como Ha Won-do
- Choi Yoon-ji como Choi Young-jun
- Bae Na-ra como Kim Pal-ho
Dónde ver la serie The WONDERfools, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie The WONDERfools se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The WONDERfools se puede ver en Netflix.
- España: la serie The WONDERfools se puede ver en Netflix.