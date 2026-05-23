Netflix: el k-drama coreano de 8 capítulos que llegó para arrasar con todo en 2026

Se trata de la serie coreana WONDERfools, dirigida por Yoo in-sik, Kang Eun-kyung y Huh Dah-joong y estrenada en mayo de 2026 en Netflix. La misma está en el puesto Nº 5 del ranking de las más vistas y arrasa con tan solo 8 capítulos de 60 minutos cada uno, aproximadamente.

En esta comedia de acción ambientada en la previa a un cambio de siglo, un disparatado grupo recibe superpoderes y lucha contra el mal, mientras el pánico se extiende. Es una serie ideal para maratonear en Netflix sin parar.