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Netflix: el k-drama coreano de 8 capítulos que llegó para arrasar con todo en 2026

Netflix suma un k-drama coreano de 8 episodios que se perfila como el próximo éxito de 2026 y promete ser furor

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es un k-drama que acaba de estrenar en Netflix y ya es furor mundial.

Es un k-drama que acaba de estrenar en Netflix y ya es furor mundial.

Las series y películas coreanas son las más buscadas de Netflix, lo que no es casualidad. Sus tramas, cargadas de drama, comedia, acción y ciencia ficción, atrapan a los suscriptores de principio a fin. Tal es el caso de una producción que acaba de sumarse al catálogo.

Se trata de la serie coreana WONDERfools, dirigida por Yoo in-sik, Kang Eun-kyung y Huh Dah-joong y estrenada en mayo de 2026 en Netflix. La misma está en el puesto Nº 5 del ranking de las más vistas y arrasa con tan solo 8 capítulos de 60 minutos cada uno, aproximadamente.

En esta comedia de acción ambientada en la previa a un cambio de siglo, un disparatado grupo recibe superpoderes y lucha contra el mal, mientras el pánico se extiende. Es una serie ideal para maratonear en Netflix sin parar.

wonderfools serie

Netflix: de qué trata la serie The WONDERfools

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie The WONDERfools versa: "Teletransportación. Fuerza sobrehumana. Adhesión extrema. Un grupo de marginados adquieren superpoderes, ¿pero podrán dominarlos y derrotar a los villanos que amenazan a Haeseong?".

La trama de la serie, recién llegada a Netflix, sigue a un grupo de vecinos de lo más pintoresco que adquieren superpoderes por accidente y luchan contra el mal en plena histeria apocalíptica.

Netflix: tráiler de la serie The WONDERfools

Embed - The WONDERfools | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de The WONDERfools, serie de Netflix

  • Park Eun-bin como Eun Chae-ni
  • Cha Eun-woo como Lee Woon-jung
  • Choi Dae-hoon como Son Kyung-hoon
  • Im Seong-jae como Kang Ro-bin
  • Ki Hae-sook como Kim Jeon-bok
  • Son Hyun-joo como Ha Won-do
  • Choi Yoon-ji como Choi Young-jun
  • Bae Na-ra como Kim Pal-ho
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Dónde ver la serie The WONDERfools, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie The WONDERfools se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie The WONDERfools se puede ver en Netflix.
  • España: la serie The WONDERfools se puede ver en Netflix.

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