Las series policiales siguen siendo uno de los géneros más populares de la televisión por sus tramas intrigantes, giros inesperados y relatos cargados de tensión. A continuación, compartimos una producción de Prime Video que tienes que ver si eres amante del género.
Prime Video tiene una de las mejores series policiales de la historia: tiene una nominación a los Emmy
La serie protagonizada por Nathan Fillion se convirtió en un fenómeno televisivo. Todas las temporadas están disponibles en Prime Video
La serie en cuestión es The Rookie creada por Alexi Hawley para ABC. Se estrenó en 2018 y tiene ocho temporadas disponibles en la plataforma, de hecho en abril de 2026 se confirmó que la serie fue renovada para una novena temporada. En múltiples ocasiones, la serie fue nominada en los Primetime Emmy, destacándose principalmente en las categorías de acrobacias.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"En una edad en la que la mayoría de la gente está en el momento culminante de su carrera, Nolan deja de lado su cómoda vida pueblerina y se muda a Los Ángeles para hacer realidad su sueño de ser policía. Rodeado de novatos veinte años menores que él, debe atravesar el peligroso, divertido e impredecible mundo de la calles de Los Ángeles mientras intenta hacer que su segunda oportunidad", revela la descripción de Prime Video.
La serie sigue a John Nolan, un hombre de 45 años recién divorciado de Pensilvania. Nueve meses luego de ayudar a unos agentes de policía durante un robo a un banco en su ciudad natal, se muda a Los Ángeles para emprender una nueva carrera como agente en el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).
Tras graduarse de la academia de policía como el novato de mayor edad del cuerpo, Nolan debe lidiar con la peligrosa e impredecible naturaleza de su trabajo. Está decidido a triunfar en su nueva carrera a pesar de los desafíos.
Según comentó Nathan Fillion, el protagonista de la serie en una entrevista, la trama se inspira en una historia real, ya que el Departamento de Policía de Los Ángeles es una de las dos únicas agencias que aceptan nuevos agentes mayores de 37 años. El hombre que inspiró The Rookie es William Norcross, un amigo de la universidad del productor ejecutivo Jon Steinberg.
Reparto
- Nathan Fillion es John Nolan.
- Alyssa Diaz interpreta a Angela Lopez.
- Richard T. Jones como Wade Grey.
- Titus Makin Jr. interpreta a Jackson West.
- Mercedes Mason es Zoe Anderson.