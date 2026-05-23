Prime Video tiene una de las mejores series policiales de la historia: tiene una nominación a los Emmy

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"En una edad en la que la mayoría de la gente está en el momento culminante de su carrera, Nolan deja de lado su cómoda vida pueblerina y se muda a Los Ángeles para hacer realidad su sueño de ser policía. Rodeado de novatos veinte años menores que él, debe atravesar el peligroso, divertido e impredecible mundo de la calles de Los Ángeles mientras intenta hacer que su segunda oportunidad", revela la descripción de Prime Video.

La serie sigue a John Nolan, un hombre de 45 años recién divorciado de Pensilvania. Nueve meses luego de ayudar a unos agentes de policía durante un robo a un banco en su ciudad natal, se muda a Los Ángeles para emprender una nueva carrera como agente en el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

The Rookie serie La serie tiene ocho temporadas disponibles, y ya se confirmó que van a hacer una novena. Imagen: Prime Video

Tras graduarse de la academia de policía como el novato de mayor edad del cuerpo, Nolan debe lidiar con la peligrosa e impredecible naturaleza de su trabajo. Está decidido a triunfar en su nueva carrera a pesar de los desafíos.

Según comentó Nathan Fillion, el protagonista de la serie en una entrevista, la trama se inspira en una historia real, ya que el Departamento de Policía de Los Ángeles es una de las dos únicas agencias que aceptan nuevos agentes mayores de 37 años. El hombre que inspiró The Rookie es William Norcross, un amigo de la universidad del productor ejecutivo Jon Steinberg.

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