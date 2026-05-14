Prime Video tiene una de las películas asiáticas de intriga más inquietantes

Criada prohibida Criada prohibida estrenó en 2021. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"La tarea de Daisy como nueva empleada doméstica de una familia rica es cuidar a un niño, pero, sin saberlo, está siendo observada por el padre del niño. Cuando surge la tentación, la vida de la familia y de Daisy comienza a desmoronarse", revela la descripción de Prime Video.

La historia comienza cuando Daisy, una joven humilde y atractiva, es contrada como empleada doméstica en la mansión de una adinerada familia. Al principio, su labor no tiene mucho misterio: atender labores del hogar, cuidar a la hija pequeña de la casa, y ese tipo de tareas. No obstante, todo cambia cuando el marido empieza a fijarse irremediablemente en ella.

Kylie Verzosa film Es un film que combina suspenso, intriga y drama. Imagen: Prime Video.

Esta película combina escenas de suspenso, y drama, pero sobre todo es una interesante lectura sobre cómo las clases sociales altas deciden el destino de la gente, y más aún en países como Filipina.

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