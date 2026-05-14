Prime Video, y todas las plataformas de streaming se han sumado a la fiebre por los k-dramas, pero sobre todo las películas coreanas. Estas obras asiáticas han roto barreras territoriales, acercando este tipo de producciones al gran público internacional.
Prime Video tiene una de las películas asiáticas de intriga más inquietantes
Es un remake de una película surcoreana clásica de los 60. Tiene escenas subidas de tono, suspenso y mucho drama
Esta vez, traemos como recomendación una película filipina que está inspirada en una obra surcoreana clásica de los 60. Criada prohibida (The Housemaid) es un largometraje que se estrenó en 2021 dirigido por Roman Perez Jr, conocido por realizar thrillers para adultos. Esta producción combina intriga, suspenso y drama.
Ambas películas, la de los 60 y la más reciente coinciden en la historia original. Pero lo cierto es que también tienen bastantes diferencias entre sí. De hecho, la versión coreana es más subida de tono que la filipina. A continuación, exploramos de qué trata el film.
Prime Video: ¿de qué trata la película?
"La tarea de Daisy como nueva empleada doméstica de una familia rica es cuidar a un niño, pero, sin saberlo, está siendo observada por el padre del niño. Cuando surge la tentación, la vida de la familia y de Daisy comienza a desmoronarse", revela la descripción de Prime Video.
La historia comienza cuando Daisy, una joven humilde y atractiva, es contrada como empleada doméstica en la mansión de una adinerada familia. Al principio, su labor no tiene mucho misterio: atender labores del hogar, cuidar a la hija pequeña de la casa, y ese tipo de tareas. No obstante, todo cambia cuando el marido empieza a fijarse irremediablemente en ella.
Esta película combina escenas de suspenso, y drama, pero sobre todo es una interesante lectura sobre cómo las clases sociales altas deciden el destino de la gente, y más aún en países como Filipina.
Reparto
- Kylie Verzosa
- Albert Martinez
- Jacklyn Jose
- Louise de los Reyes
- Alma Moreno
- Elia Ilano