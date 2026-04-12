Prime Video es un éxito mundial con la romántica película turca que te enamorará

Esta producción ha generado gran expectativa entre los seguidores de historias turcas, no solo por la presencia de Erçel, sino por reunir a un grupo de actores talentosos en una historia que desafía las leyes de la física para unir a dos almas gemelas.

Prime Video: de qué trata la película Dos mundos, un deseo

De acuerdo con la sinopsis de Prime Video, la película turca Dos mundos, un deseo narra la historia de cuando “Veintiún años después de un encuentro mágico en un hospital infantil, Bilge y Can comienzan repentinamente a oír telepáticamente la voz del otro.

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Lo que parece un milagro pronto revela un secreto, y el destino, al reunirlos después de décadas, les tiene reservado algo mucho mayor. Te esperan una aventura emocionante y una historia de amor épica.”

El destino finalmente los reunió, pero este reencuentro pondría a prueba la fuerza de su historia compartida única.

Prime Video: reparto de la película Dos mundos, un deseo

Hande Erçel como Bilge

Metin Akdülger como Can

Hüseyin Avni Danyal como Harun

Serkan Tnmaz como Eren

Tráiler de la película Dos mundos, un deseo