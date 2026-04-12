Prime Video tiene un catálogo lleno de excelentes películas turcas, como por ejemplo esta romántica historia que te enamorará, se trata de Dos mundos, un deseo.
Prime Video es un éxito mundial con la romántica película turca que te enamorará
Prime Video tiene un catálogo lleno de excelentes películas turcas, como por ejemplo esta romántica historia que te enamorará
La película turca Dos mundos, un deseo, combina el romance con un misterio de destino, prometiendo una “aventura emocionante” que ha capturado la atención global.
Bilge y Can comienzan a escucharse telepáticamente veintiún años después de aquel encuentro mágico en el hospital infantil. Lo que parece ser un milagro termina siendo un secreto oculto, ya que el destino les reserva mucho más a pesar del tiempo: una aventura emocionante y una historia de amor épica.
Esta producción ha generado gran expectativa entre los seguidores de historias turcas, no solo por la presencia de Erçel, sino por reunir a un grupo de actores talentosos en una historia que desafía las leyes de la física para unir a dos almas gemelas.
Prime Video: de qué trata la película Dos mundos, un deseo
De acuerdo con la sinopsis de Prime Video, la película turca Dos mundos, un deseo narra la historia de cuando “Veintiún años después de un encuentro mágico en un hospital infantil, Bilge y Can comienzan repentinamente a oír telepáticamente la voz del otro.
Lo que parece un milagro pronto revela un secreto, y el destino, al reunirlos después de décadas, les tiene reservado algo mucho mayor. Te esperan una aventura emocionante y una historia de amor épica.”
El destino finalmente los reunió, pero este reencuentro pondría a prueba la fuerza de su historia compartida única.
Prime Video: reparto de la película Dos mundos, un deseo
- Hande Erçel como Bilge
- Metin Akdülger como Can
- Hüseyin Avni Danyal como Harun
- Serkan Tnmaz como Eren