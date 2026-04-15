Carnaval azul en Río de Janeiro: la emoción e ilusión de los hinchas de Independiente Rivadavia en Copacabana

Embed - AHORA: Independiente Rivadavia vive un SUEÑO en Brasil a la espera del PARTIDO en el Maracaná

“Vivir este momento es increíble”, repiten los fanáticos de Independiente Rivadavia con la voz entrecortada por la emoción, pero también con la ilusión que genera el gran momento del equipo de Alfredo Berti.

Embed - La Lepra en Brasil

La Lepra, que ya debutó con una victoria histórica en la Libertadores y llega a este compromiso como el mejor equipo del torneo local, es consciente de que este viaje representa mucho más que un partido. Es la concreción de un sueño para un club que hasta hace pocos años peleaba por llegar a Primera.

lepra brasil 4 Los leprosos invadieron la playa de Copacabana.

Los hinchas lo saben y lo sienten: “La Lepra va por el Maracanazo”, repiten una y otra vez con el pecho inflado, conscientes de que van a ver a su equipo en un templo del fútbol mundial.

Embed - Carnaval azul en Río de Janeiro

El estadio Maracaná será testigo de otro capítulo épico. Mientras Fluminense buscará recuperarse en casa, la hinchada azul mendocina promete hacer temblar las tribunas visitantes con su pasión inquebrantable. Porque cuando la Lepra viaja, no solo lleva jugadores: lleva el alma de todo un pueblo.¡Vamos Lepra!

Independiente Rivadavia visita a Fluminense

Independiente Rivadavia continua su sueño en la Copa Libertadores ante el siempre complicado Fluminense de Brasil en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo C.

El partido, que está programado para las 21:30, se desarrollará en el mítico Maracaná, y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium.