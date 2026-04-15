Carnaval azul en Río de Janeiro: la emoción e ilusión de los hinchas de Independiente Rivadavia en Copacabana
El color azul tiñó las playas de Copacabana y las calles cariocas en una fiesta inolvidable. Cientos de hinchas de Independiente Rivadavia palpitan en Brasil el partido ante Fluminense por la Copa Libertadores.
El color azul tiñó las playas de Copacabana y las calles cariocas en una fiesta inolvidable. Cientos de hinchas de Independiente Rivadavia dicen presente en Brasil para vivir uno de los momentos más importantes de la historia del club: el partido ante Fluminense por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026.
Desde temprano, las postales han sido de pura emoción. En las arenas de Copacabana, cientos de mendocinos (y algunos locales contagiados por el fervor de los hinchas) desplegaron banderas, camisetas y cantaron sin parar, transformando el clásico paisaje de Río en un verdadero carnaval leproso.
No faltaron los cánticos, la música, las fotos con el mar de fondo y esa mezcla única de alegría y orgullo por representar a Mendoza en la máxima competencia continental.
Embed - AHORA: Independiente Rivadavia vive un SUEÑO en Brasil a la espera del PARTIDO en el Maracaná
“Vivir este momento es increíble”, repiten los fanáticos de Independiente Rivadavia con la voz entrecortada por la emoción, pero también con la ilusión que genera el gran momento del equipo de Alfredo Berti.
Embed - La Lepra en Brasil
La Lepra, que ya debutó con una victoria histórica en la Libertadores y llega a este compromiso como el mejor equipo del torneo local, es consciente de que este viaje representa mucho más que un partido. Es la concreción de un sueño para un club que hasta hace pocos años peleaba por llegar a Primera.
Los hinchas lo saben y lo sienten: “La Lepra va por el Maracanazo”, repiten una y otra vez con el pecho inflado, conscientes de que van a ver a su equipo en un templo del fútbol mundial.
Embed - Carnaval azul en Río de Janeiro
El estadio Maracaná será testigo de otro capítulo épico. Mientras Fluminense buscará recuperarse en casa, la hinchada azul mendocina promete hacer temblar las tribunas visitantes con su pasión inquebrantable. Porque cuando la Lepra viaja, no solo lleva jugadores: lleva el alma de todo un pueblo.¡Vamos Lepra!
Independiente Rivadavia visita a Fluminense
Independiente Rivadavia continua su sueño en la Copa Libertadores ante el siempre complicado Fluminense de Brasil en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo C.
El partido, que está programado para las 21:30, se desarrollará en el mítico Maracaná, y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium.