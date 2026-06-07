El segundo semestre de 2026 arrancó con grandes estrenos de series y películas que están atrapando a los suscriptores de Netflix. Tal es el caso de Turbulencia en la oficina, una producción dirigida por Jennifer Lopez y Brett Goldstein.
Dura 2 horas, recién estrena en Netflix y está cargada de escenas subidas de tono
Jennifer Lopez es la protagonista de esta película de Netflix que está cargada de escenas subidas de tono
Turbulencia en la oficina es una película dirigida por Ol Parkar que combina el drama romántico con escenas subidas de tono. Recién estrenada en Netflix, ya es una de las apuestas más fuertes de la plataforma.
Su historia dura apenas 1 hora y 54 minutos y es "un recordatorio de que incluso las fórmulas aparentemente gastadas pueden funcionar cuando están bien ejecutadas, y de que un piloto experimentado al timón puede hacer que el viaje sea especialmente agradable", sentenció Todd Gilchrist de The Wrap.
Netflix: de qué trata la película Turbulencia en la oficina
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Turbulencia en la oficina versa: "Jennifer Lopez y Brett Goldstein protagonizan esta comedia romántica sobre un idilio secreto entre dos adictos al trabajo y sus problemas cuando deciden escuchar al corazón".
Jackie, presidenta y directora ejecutiva de la aerolínea Air Cruz, dirige su empresa con mano dura, imponiendo una estricta normativa que prohíbe las relaciones entre empleados. Sin embargo, cuando un nuevo y atractivo abogado se incorpora a la compañía y comienza a trabajar para ella, esa norma se pondrá a prueba.
Netflix: tráiler de la película Turbulencia en la oficina
Reparto de Turbulencia en la oficina
- Jennifer Lopez
- Brett Goldstein
- Betty Gilpin
- Bradley Whitford
- Amy Sedaris
- Edward James Olmos
- Jodie Whittaker
- Mary Wiseman
- Tony Hale
Dónde ver la película Turbulencia en la oficina, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Turbulencia en la oficina se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Turbulencia en la oficina se puede ver en Netflix.
- España: la película Turbulencia en la oficina se puede ver en Netflix.