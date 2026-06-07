Dura 2 horas, recién estrena en Netflix y está cargada de escenas subidas de tono

Su historia dura apenas 1 hora y 54 minutos y es "un recordatorio de que incluso las fórmulas aparentemente gastadas pueden funcionar cuando están bien ejecutadas, y de que un piloto experimentado al timón puede hacer que el viaje sea especialmente agradable", sentenció Todd Gilchrist de The Wrap.

Netflix: de qué trata la película Turbulencia en la oficina

turbulencia en la oficina

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Turbulencia en la oficina versa: "Jennifer Lopez y Brett Goldstein protagonizan esta comedia romántica sobre un idilio secreto entre dos adictos al trabajo y sus problemas cuando deciden escuchar al corazón".

Jackie, presidenta y directora ejecutiva de la aerolínea Air Cruz, dirige su empresa con mano dura, imponiendo una estricta normativa que prohíbe las relaciones entre empleados. Sin embargo, cuando un nuevo y atractivo abogado se incorpora a la compañía y comienza a trabajar para ella, esa norma se pondrá a prueba.

Netflix: tráiler de la película Turbulencia en la oficina

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Reparto de Turbulencia en la oficina

Jennifer Lopez

Brett Goldstein

Betty Gilpin

Bradley Whitford

Amy Sedaris

Edward James Olmos

Jodie Whittaker

Mary Wiseman

Tony Hale

Dónde ver la película Turbulencia en la oficina, según la zona geográfica