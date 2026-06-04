La plataforma de series y películas de Netflix tiene muchas producciones dramáticas dentro de su catálogo, pero ninguna tan estremecedora y sombría como Accidente, una producción mexicana protagonizada por Ana Claudia Talancón y Sebastián Martínez.
Netflix: la serie de 16 capítulos que conmueve con una tragedia inesperada y sorprende con cada giro
Esta serie de Netflix protagonizada por Sebastián Martínez aborda las devastadoras consecuencias de una tragedia
Accidente es una serie disponible en Netflix que fue dirigida por Leonardo Padrón y cuenta con solo 2 temporadas de 10 y 6 capítulos, respectivamente. Lo cierto es que ha sido aclamada por los suscriptores y por la crítica especializada.
La trama de la serie gira en torno a las consecuencias de una fiesta de cumpleaños que acaba en tragedia, lo que destroza familias, amistades y corazones, además de generar grietas en una comunidad unida.
Netflix: de qué trata la serie Accidente
La serie Accidente aborda la historia de cómo la vida de tres familias se derrumba en un segundo después de una tragedia en una fiesta de cumpleaños, lo que destroza su amistad y sus corazones, creando profundas grietas en la comunidad.
Mientras lidian con el dolor extremo, la culpa, el resentimiento y el deseo de venganza, la vida misma se encargará de demostrarles si existe la luz después de la oscuridad.
La trama de Accidente retoma la historia un año después del accidente que marcó las vidas de los protagonistas para siempre. En la segunda temporada, las cuatro familias se debaten entre la venganza y el perdón, en un laberinto lleno de secretos y traiciones.
Reparto de la serie Accidente
- Sebastián Martínez como Emiliano
- Ana Claudia Talancón como Daniela
- Eréndira Ibarra como Lupita
- Alberto Guerra
- Regina Reynoso como Salomé
- Mark Lewis como Santos
- Macarena García como Lucía
- Regina Blandón como Carla
- Rubén Zamora
- Luis Ernesto Franco
- Erick Elias
- Shani Lozano
- Giuseppe Gamba
- Silverio Palacios
- Erik Hayser
Dónde ver la serie Accidente, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Accidente se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The Accident se puede ver en Netflix.
- España: la serie Accidente se puede ver en Netflix.