En la costa de un país de América Latina, una compañía petrolera descendió 5.855 metros y encontró una reserva de petróleo inédita

El descubrimiento en América Latina fue descrito por la empresa como el más importante de su cartera en los últimos 25 años, desde su proyecto Shah Deniz en 1999. El pozo de gas y petróleo atraviesa una de las regiones más complejas del offshore brasileño, donde la tecnología debe convivir con presiones extremas, altas temperaturas y formaciones geológicas del pre-sal que se encuentran bajo gruesas capas de sal y sedimentos.

_BP confirmó en 2025 el hallazgo de petróleo y gas en el bloque Bumerangue

Brasil se posiciona con un descubrimiento petróleo

Los grandes hallazgos en aguas profundas de Brasil han sido una de las transformaciones más importantes del mercado petrolero en las últimas dos décadas. El pre-sal, en particular, ha convertido a este país de América Latina en uno de los principales productores offshore del mundo, atrayendo inversiones de empresas globales como BP y Petrobras.

Según la propia BP, el área del hallazgo cubriría más de 300 kilómetros cuadrados y presenta una columna de hidrocarburos significativa, lo que lo convierte en un objetivo relevante para futuras evaluaciones. Sin embargo, la industria energética es clara en un punto, un descubrimiento de petróleo no equivale aún a una reserva certificada.

Los datos iniciales provienen de perforaciones exploratorias, que deben ser analizadas durante años mediante pruebas de flujo, modelado geológico y evaluación de viabilidad comercial. En este caso, también se han identificado desafíos técnicos, como niveles elevados de dióxido de carbono en la formación, un factor que puede complicar su desarrollo.

Los grandes hallazgos en aguas profundas de Brasil han sido una de las transformaciones más importantes del mercado petrolero en las últimas dos décadas. El pre-sal, en particular, ha convertido a este país de América Latina en uno de los principales productores offshore del mundo, atrayendo inversiones de empresas globales como BP y Petrobras.