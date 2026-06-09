La Selección de Chile, en plena etapa de recuperación tras volver a quedar afuera de un Mundial, pudo cerrar con una sonrisa la fecha FIFA de junio ganando en Francia, contra el combinado de Congo, por 2 a 1. Chile no ganaba desde noviembre del 2025, triunfo contra Rusia por 2 a 0 en un amistoso jugado en Sochi.
Notición: la Selección de Chile retornó al triunfo y fue en un amistoso internacional frente a Congo
Luego de más de un semestre la Selección de Chile logró un triunfo en el amistoso internacional frente a Congo, jugado en Orleans, Francia
Con los goles de Darío Osorio y Matías Sepúlveda, La Roja superó a su par de la República Democrática de Congo en el Stade de la Source, Orleans, Francia, en una amistoso internacional. Los africanos juegan la Copa Mundial de Fútbol 2026, integrando el Grupo K, donde debutarán el 17 de este mes ante Portugal.
Triunfo de la Selección de Chile en un emotivo partido
Tras un primer tiempo en tablas y de poca acción, La Roja salió decidida a tomar la iniciativa, y la apertura del marcador llegó a los 52', por intermedio de Darío Osorio, asistido por Gonzalo Tapia, con un zapatazo clavado al ángulo desde casi 30 metros. A cuatro del final, Matías Sepúlveda estiró cifras, con un exquisito tiro libre.
A los 88' Joris Kayembe descontó para Los Leopardos.
Ahora, la Selección de Chile, que dirige Nicolás Córdova, se preparará para disputar dos nuevos amistosos en septiembre, apostando a seguir tomando ritmo de cara a levantar el nivel del equipo trasandino y volverlo a llevar a una cita mundialista.
En las Eliminatorias de Conmebol, Chile quedó en el último lugar, con 11 puntos. Su último triunfo fue el pasado 15 de noviembre, en Rusia. Previamente había superado a Perú 2 a 1, el 10 de octubre, en un amistoso jugado de local.