Notición: la Selección de Chile retornó al triunfo y fue en un amistoso internacional frente a Congo

Con los goles de Darío Osorio y Matías Sepúlveda, La Roja superó a su par de la República Democrática de Congo en el Stade de la Source, Orleans, Francia, en una amistoso internacional. Los africanos juegan la Copa Mundial de Fútbol 2026, integrando el Grupo K, donde debutarán el 17 de este mes ante Portugal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheGoalsZone/status/2064400536573513830&partner=&hide_thread=false | GOAL: WHAT A SENSATIONAL GOAL FROM DARIO OSORIO! WOW!



DR Congo 0-1 Chile



pic.twitter.com/JHvUldeHPr — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) June 9, 2026

Triunfo de la Selección de Chile en un emotivo partido

Tras un primer tiempo en tablas y de poca acción, La Roja salió decidida a tomar la iniciativa, y la apertura del marcador llegó a los 52', por intermedio de Darío Osorio, asistido por Gonzalo Tapia, con un zapatazo clavado al ángulo desde casi 30 metros. A cuatro del final, Matías Sepúlveda estiró cifras, con un exquisito tiro libre.