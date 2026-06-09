Grecia entrega su pieza más estratégica a China para recuperar lo que España le quitó hace décadas

Tras la crisis financiera que afectó a Grecia durante la década de 2010, la empresa estatal china COSCO Shipping adquirió una participación mayoritaria e invirtió miles de millones de euros en su desarrollo. Así fue como El Pireo pasó de ser un puerto regional a convertirse en uno de los mayores puertos de contenedores del Mediterráneo. Hoy es una pieza clave de la iniciativa china conocida como la Nueva Ruta de la Seda.

Puerto el Pireo (1)

Grecia tiene un puerto vital pero España lleva la delantera

Durante años, los principales puertos españoles, especialmente Valencia, Algeciras y Barcelona, dominaron buena parte del tráfico marítimo de mercancías hacia Europa. Su infraestructura, capacidad logística y conexiones internacionales les permitieron consolidarse como actores fundamentales dentro del comercio global.

La situación comenzó a cambiar cuando COSCO Shipping modernizó las instalaciones de El Pireo y amplió su capacidad operativa. Gracias a su posición estratégica junto a una de las rutas marítimas más importantes del mundo, el puerto griego se convirtió en una de las primeras escalas europeas para los buques procedentes de Asia.

Este crecimiento permitió a Grecia aumentar su relevancia en el comercio internacional y atraer cada vez más tráfico de contenedores. Sin embargo, España mantiene ventajas importantes. Sus puertos cuentan con conexiones consolidadas hacia América, África y el norte de Europa, además de una infraestructura logística altamente desarrollada.