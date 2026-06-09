La Selección Argentina de Vóley ya está lista en Brasil para afrontar el inicio de una nueva edición de la Liga de las Naciones del Vóleibol (Volleyball Nations League) -VNL- enfrentando este miércoles a su par de Serbia desde las 16.30, hora argentina, por el Grupo 2.
La Selección Argentina de Vóley afronta sin Agustín Loser el inicio del primer week de la VNL
Con la baja en la lista inicial del mendocino Agustín Loser y Pablo Kukartsev, la Selección Argentina de Vóley debuta este miércoles en la VNL contra Bulgaria
El cuerpo técnico argentino decidió darle más descanso al alvearense Agustín Loser, convaleciente de una reciente operación de rodilla, por una lesión meniscal, y retornará para el segundo weekend de la VNL del grupo, a jugarse en Polonia desde el 24 de junio.
La Selección Argentina de Vóley ya está en Brasil para disputar el primer week de la VNL en la ciudad de Brasilia desde este miércoles. Horacio Dileo anunció los 14 nombres para este inicio de competencia oficial.
En combinado nacional, que dirige Horacio Dileo, trabajó con casi 20 jugadores durante las giras amistosos en Misiones, Buenos Aires y Rosario (frente a Venezuela y Bulgaria) y definió los 14 nombres para el Week 1. Luego de este desafío en Brasil se sumarán Pablo Kukartsev y Agustín Loser.
Quienes son los convocados en la Selección Argentina de Vóley al 1° week
- Luciano De Cecco
- Matías Sánchez
- Luciano Vicentín
- Jan Martínez
- Manuel Armoa
- Tomás López
- Ignacio Luengas
- Fausto Díaz
- Germán Gómez
- Nicolás Zerba
- Martín Ramos
- Joaquín Gallego
- Gustavo Macien
- Franco Massimino
Cómo es la grilla de partidos del primer week de la VNL
- Miércoles 10 de junio: Argentina- Serbia (16.30)
- Viernes 12 de junio: Argentina- Irán (20)
- Sábado 13 de junio: Argentina- Bulgaria (15.30)
- Domingo 14 de junio: Argentina Brasil (18)