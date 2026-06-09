La Selección Argentina de Vóley afronta sin Agustín Loser el inicio del primer week de la VNL

El cuerpo técnico argentino decidió darle más descanso al alvearense Agustín Loser, convaleciente de una reciente operación de rodilla, por una lesión meniscal, y retornará para el segundo weekend de la VNL del grupo, a jugarse en Polonia desde el 24 de junio.

voley-seleccion argentina-vnl (1) La Selección Argentina de Vóley jugará el primer week de la VNL sin el central mendocino Agustín Loser y Pablo Kukartsev.

La Selección Argentina de Vóley ya está en Brasil para disputar el primer week de la VNL en la ciudad de Brasilia desde este miércoles. Horacio Dileo anunció los 14 nombres para este inicio de competencia oficial.