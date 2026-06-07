Netflix: la comedia romántica de 105 minutos que te atrapará con su increíble historia de amor

Se trata de una tierna comedia romántica de Gary Winick, estrenada en 2010, que está disponible en Netflix y se mantiene vigente por su trama llena de matices y casi terapéutica. Cartas a Julieta dura apenas 1 hora y 45 minutos en los que no podrás despegarte de la pantalla.

"Gary Winick se esmera por pintar su historia de color rosa. Si bien puede que el objetivo sea poco ambicioso para algunos, uno de los méritos de la película es que lo sostiene a rajatabla, demostrando una coherencia y honestidad con el material con el que cuenta que no muchos films consiguen", declaró la crítica Natalia Trzenko de Diario La Nación.