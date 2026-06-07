La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con un extenso y variado catálogo de ofertas para sus suscriptores. Entre ellas, las producciones de Amanda Seyfried son de las que lideran el ranking, como es el caso de Cartas a Julieta.
Netflix: la comedia romántica de 105 minutos que te atrapará con su increíble historia de amor
Amanda Seyfried es la protagonista de una comedia romántica que arrasa y está entre las más vistas de Netflix
Se trata de una tierna comedia romántica de Gary Winick, estrenada en 2010, que está disponible en Netflix y se mantiene vigente por su trama llena de matices y casi terapéutica. Cartas a Julieta dura apenas 1 hora y 45 minutos en los que no podrás despegarte de la pantalla.
"Gary Winick se esmera por pintar su historia de color rosa. Si bien puede que el objetivo sea poco ambicioso para algunos, uno de los méritos de la película es que lo sostiene a rajatabla, demostrando una coherencia y honestidad con el material con el que cuenta que no muchos films consiguen", declaró la crítica Natalia Trzenko de Diario La Nación.
Netflix: de qué trata la película Cartas a Julieta
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Cartas a Julieta versa: “En Verona, una aspirante a escritora descubre una antigua carta de amor y se embarca en la búsqueda de un amor perdido… y de su propio romance”.
La trama de la película sigue a Sophie (Amanda Seyfried), una aspirante a escritora que encuentra una carta de amor redactada 50 años atrás y busca reunir a los amantes separados.
Reparto de Cartas a Julieta, película de Netflix
- Amanda Seyfried (Sophie)
- Christopher Egan (Charlie)
- Gael García Bernal (Victor)
- Vanessa Redgrave (Claire)
- Franco Nero (Lorenzo)
- Luisa Ranieri (Isabella)
- Marina Massironi (Francesca)
- Milena Vukotic (Maria)
- Marcia DeBonis (Lorraine)
- Luisa De Santis (Angelina)
- Lidia Biondi (Donatella)
- Giordano Formenti (Viticoltore)
Dónde ver la película Cartas a Julieta, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Cartas a Julieta se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Letters to juliet no está disponible en Netflix
- España: la película Cartas a Julieta se puede ver en Netflix.