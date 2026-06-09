A pocos días del inicio del Mundial, el ex volante internacional brasileño Felipe Melo opinó sobre la Selección Argentina y le dio respaldo a un ex compañero al que elogió y propuso como una gran opción para que Lionel Scaloni arme la delantera.
Felipe Melo opinó sobre la Selección Argentina y le puso fichas a un ex compañero del Palmeiras
El brasileño Felipe Melo consideró que un ex compañero suyo en el Palmeiras sería acompañante ideal de Julián Álvarez en la delantera de la Selección Argentina
Melo, que debutó en el Flamengo y luego se destacó en el fútbol español y jugó el Mundial 2010 para Brasil, le dio su visto bueno a José Manuel Flaco López como atacante titular de Argentina para la Copa Mundial 2026.
La fe de Felipe Melo en el Flaco López para el ataque argentino
El carioca Melo aseguró que el Flaco López tiene condiciones para ser titular en la Selección argentina en la defensa del título mundial logrado en Qatar 2022, debutando el próximo 16 de junio frente a Argelia en Kansas City.
Melo compartió plantel con el delantero en el Palmeiras, y consideró que el atacante puede complementarse de manera ideal con Julián Álvarez en el frente de ataque.
"Veo a Lautaro Martínez como un jugador más finalizador, más de área, con menos movilidad. Al Flaco también lo veo así, incluso tiene potencial para ser titular en este equipo. Es perfecto para jugar junto a Julián Álvarez, tal como lo hace en Palmeiras", afirmó.
López viene de sumar minutos en la victoria 2-0 sobre Honduras y podría volver a tener participación en el próximo amistoso ante Islandia. Hasta el momento disputó cuatro encuentros no oficiales con la camiseta argentina, frente a Puerto Rico, Angola, Mauritania y Honduras, con un total de 108 minutos en cancha, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
El delantero atraviesa un gran presente en Palmeiras. En la temporada 2026 acumula 35 partidos, 14 goles y 10 asistencias, números que alimentan su ilusión de ganarse un lugar en la lista y sumar protagonismo en la Copa del Mundo.