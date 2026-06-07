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Buenas noticias en la Selección argentina: el importante jugador que recupera Scaloni

Hay buenas noticias en la Selección argentina tras el triunfo por 2 a 0 ante Honduras. El DT albiceleste, Lionel Scaloni, recupera un jugador fundamental

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Scaloni recupera a un jugador fundamental en la Selección argentina.

Scaloni recupera a un jugador fundamental en la Selección argentina.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, tiene buenas noticias tras el triunfo por 2 a 0 ante Honduras. El DT albiceleste, recupera un jugador fundamental para el Mundial. Se trata de Nicolás Paz, quien evolucionó favorablemente y podría reincorporarse a la par del grupo.

El volante del Como de Italia había generado preocupación por molestias en una rodilla, pero respondió de manera positiva durante los últimos días. Si no hay problemas, este domingo trabajará con normalidad junto a sus compañeros.

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Nicol&aacute;s Paz se recuper&oacute; de su lesi&oacute;n.

Nicolás Paz se recuperó de su lesión.

Scaloni considera a Nico Paz como una pieza importante dentro de la estructura del equipo, por lo que su recuperación representa un alivio.

Cómo están los otros tocados de la Selección argentina

Hay otros jugadores lesionados en el campeón del mundo. El delantero Julián Álvarez, que sufre una inflamación en el tobillo, pero estará en el Mundial, y Emiliano Dibu Martínez, que se recupera de una fractura en el dedo anular de la mano derecha aunque será titular en el debut con Argelia.

De cara al amistoso del martes a las 22 ante Islandia, el elenco nacional tendría varios cambios en la Selección Argentina y minutos para aquellos que no participaron -ojugaron poco- con Honduras el último sábado. El astro Lionel Messi ya se encuentra en condiciones óptimas físicas y es uno de los que podría actuar en ese partido.

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Preocupa la lesi&oacute;n de Leandro Paredes.

Preocupa la lesión de Leandro Paredes.

Los lesionados que más preocupan en la Selección argentina

Trascendió que los tres casos que más preocupan son los de Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, y Leandro Paredes, tres de los seis que hoy no estuvieron en el banco de suplentes ante los hondureños.

Además se supo que si no se recuperan estos futbolistas, Scaloni haría cambios en la lista para la Copa del Mundo. Además el DT albiceleste deberá decidir qué jugador reemplazará al defensor Leonardo Balerdi, quien tiene un desgarro y se perderá el torneo ecuménico.

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