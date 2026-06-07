Buenas noticias en la Selección argentina: el importante jugador que recupera Scaloni

Cómo están los otros tocados de la Selección argentina

Hay otros jugadores lesionados en el campeón del mundo. El delantero Julián Álvarez, que sufre una inflamación en el tobillo, pero estará en el Mundial, y Emiliano Dibu Martínez, que se recupera de una fractura en el dedo anular de la mano derecha aunque será titular en el debut con Argelia.

De cara al amistoso del martes a las 22 ante Islandia, el elenco nacional tendría varios cambios en la Selección Argentina y minutos para aquellos que no participaron -ojugaron poco- con Honduras el último sábado. El astro Lionel Messi ya se encuentra en condiciones óptimas físicas y es uno de los que podría actuar en ese partido.

paredes, seleccion argentina Preocupa la lesión de Leandro Paredes.

Los lesionados que más preocupan en la Selección argentina

Trascendió que los tres casos que más preocupan son los de Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, y Leandro Paredes, tres de los seis que hoy no estuvieron en el banco de suplentes ante los hondureños.

Además se supo que si no se recuperan estos futbolistas, Scaloni haría cambios en la lista para la Copa del Mundo. Además el DT albiceleste deberá decidir qué jugador reemplazará al defensor Leonardo Balerdi, quien tiene un desgarro y se perderá el torneo ecuménico.