Científicos crean un dron invisible: cómo se esconde del ojo humano

Un equipo de expertos presentó un invento novedoso en el campo de la tecnología de navegación aérea. Se trata de un dron que logra camuflarse en el aire hasta parecer casi invisible. El dispositivo recibió el nombre de Phantom Twist. Su funcionamiento abre nuevas posibilidades para vuelos encubiertos.
Los diseños tradicionales buscan ocultarse mediante pintura especial o plásticos transparentes para desviar la luz. El nuevo prototipo adopta un enfoque completamente diferente. Sus creadores aprovecharon la forma natural en que los humanos perciben el movimiento continuo.
El aparato funciona de manera similar a un ventilador veloz, muy distinto a un cuadricóptero común. Tiene un motor único acoplado a una hélice solitaria. La hélice gira en una dirección mientras el cuerpo principal rota hacia el lado contrario. Todo el conjunto alcanza veinticinco vueltas completas por segundo, algo verdaderamente difícil de procesar visualmente.
El secreto del dron
Para alcanzar dicho resultado, los científicos utilizaron algoritmos avanzados. Evaluaron cerca de veinte mil configuraciones diferentes generadas por computadora. Una inteligencia artificial reorganizó las piezas para minimizar la percepción visual desde cualquier ángulo posible. Posteriormente simularon los mejores modelos sobre diversos fondos reales.
La estructura final descarta la forma de bloque compacto. Los componentes están distribuidos en tres dimensiones con mucho espacio vacío entre ellos. Dicha disposición evita que las piezas se superpongan visualmente cuando el equipo entra en acción. Como consecuencia, la vista capta una mancha borrosa traslúcida en lugar de una máquina voladora sólida.
Los investigadores planean usar el artefacto para monitorear nidos de aves silvestres sin asustarlas en su hábitat. También resultará útil para inspeccionar infraestructuras antiguas sin llamar la atención pública. Por ahora, el sistema genera ruido a causa de la fricción aerodinámica. El grupo diseñador ya prepara versiones futuras con sistemas de propulsión más silenciosos.
En pocas palabras
- Dron invisible: científicos crearon un prototipo que se camufla mediante alta velocidad de giro.
- Tecnología Phantom Twist: combina rotación de hélice y cuerpo para engañar la vista humana.
- Aplicaciones futuras: monitoreo de fauna y inspección de infraestructuras sin ser detectado.