Científicos crean un dron invisible: cómo se esconde del ojo humano

El secreto del dron

Para alcanzar dicho resultado, los científicos utilizaron algoritmos avanzados. Evaluaron cerca de veinte mil configuraciones diferentes generadas por computadora. Una inteligencia artificial reorganizó las piezas para minimizar la percepción visual desde cualquier ángulo posible. Posteriormente simularon los mejores modelos sobre diversos fondos reales.

La estructura final descarta la forma de bloque compacto. Los componentes están distribuidos en tres dimensiones con mucho espacio vacío entre ellos. Dicha disposición evita que las piezas se superpongan visualmente cuando el equipo entra en acción. Como consecuencia, la vista capta una mancha borrosa traslúcida en lugar de una máquina voladora sólida.

Los investigadores planean usar el artefacto para monitorear nidos de aves silvestres sin asustarlas en su hábitat. También resultará útil para inspeccionar infraestructuras antiguas sin llamar la atención pública. Por ahora, el sistema genera ruido a causa de la fricción aerodinámica. El grupo diseñador ya prepara versiones futuras con sistemas de propulsión más silenciosos.