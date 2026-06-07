En lo que fue el primer ensayo de la Selección Argentina donde se jugará la Copa Mundial 2026, los dirigidos por Lionel Scaloni se impusieron por 2 a 0 a Honduras con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, uno en cada etapa del encuentro jugado en Texas.
Los Martínez, referentes de la Selección Argentina, analizaron el amistoso internacional contra Honduras
Lisandro Martínez y Lautaro Martínez, ambos campeones mundiales en Qatar 2022, hablaron de la Selección Argentina tras el amistoso contra Honduras
Una vez finalizado el encuentro, dos de los referentes del equipo que salió campeón mundial en Qatar 2022, Lisandro Martínez y Lautaro Martínez destacaron la mentalidad competitiva del equipo y la responsabilidad de afrontar una nueva Copa del Mundo como vigente campeón.
El análisis de Lisandro Martínez
Finalizado el amistoso internacional contra Honduras, el defensor del seleccionado y el Manchester United remarcó la responsabilidad que el campeón del mundo encara cada compromiso. "Estamos siempre enfocados en mejorar, cada partido es como una final y se vio reflejado hoy en el resultado. Este equipo está dispuesto a todo", afirmó Licha.
Lisandro también se refirió a la baja de Leonardo Balerdi, quien quedó desafectado de la convocatoria. "Fue durísimo, es como si nos hubiesen tocado a uno de nosotros. Ya le dimos el apoyo y le mandamos fuerzas", señaló el zaguero, reflejando el impacto que generó la noticia dentro del plantel.
La palabra de Lautaro Martínez
En tanto el goleador del Inter y la Selección, Lautaro Martínez habló de su preparación personal para afrontar el torneo y recordó lo que significó para él el Mundial de Qatar 2022. "Me preparé bien mentalmente. Sabés lo que significó Qatar para mí porque individualmente no me fui como quería", reconoció el delantero.
El delantero también remarcó el significado y responsabilidad por el desafío que afrontará el equipo defendiendo su título en la cita mundialista próxima a iniciarse en forma tripartita en Estados Unidos, México y Canadá.
Finalmente, el atacante del Inter dejó un mensaje contundente sobre las aspiraciones de la Albiceleste. "Tenemos que ir a defender lo que logramos en Qatar y vamos a darlo todo para dejar en lo más alto a Argentina", concluyó.
La Selección Argentina tendrá otro ensayo -amistoso internacional- antes de iniciar la defensa de su corona en el Mundial 2026 este martes 9 (a las 22) ante Islandia en Alabama.