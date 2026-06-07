Los Martínez, referentes de la Selección Argentina, analizaron el amistoso internacional contra Honduras

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2063447422546702798&partner=&hide_thread=false "TENEMOS QUE DEJAR AL PAÍS EN LO MÁS ALTO"



Lisandro Martínez, quién se perdió algunas convocatorias, dejó en claro que está bien físicamente y contó qué les dice Scaloni.



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El análisis de Lisandro Martínez

Finalizado el amistoso internacional contra Honduras, el defensor del seleccionado y el Manchester United remarcó la responsabilidad que el campeón del mundo encara cada compromiso. "Estamos siempre enfocados en mejorar, cada partido es como una final y se vio reflejado hoy en el resultado. Este equipo está dispuesto a todo", afirmó Licha.

Lisandro también se refirió a la baja de Leonardo Balerdi, quien quedó desafectado de la convocatoria. "Fue durísimo, es como si nos hubiesen tocado a uno de nosotros. Ya le dimos el apoyo y le mandamos fuerzas", señaló el zaguero, reflejando el impacto que generó la noticia dentro del plantel.

"Nosotros estamos para jugar partido a partido, dar lo mejor y dejar a nuestro país en lo más alto", Lisandro Martínez "Nosotros estamos para jugar partido a partido, dar lo mejor y dejar a nuestro país en lo más alto", Lisandro Martínez

La palabra de Lautaro Martínez

En tanto el goleador del Inter y la Selección, Lautaro Martínez habló de su preparación personal para afrontar el torneo y recordó lo que significó para él el Mundial de Qatar 2022. "Me preparé bien mentalmente. Sabés lo que significó Qatar para mí porque individualmente no me fui como quería", reconoció el delantero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2063461186553659809&partner=&hide_thread=false "EN QATAR NO LLEGUÉ COMO QUERÍA, NO ESTABA BIEN FÍSICAMENTE, PERO HOY ME PREPARÉ DE LA MEJOR MANERA". Lautaro Martínez marcó en el amistoso ante Honduras y llega ON FIRE al Mundial... ¿será la figura de la Scaloneta en el certamen?



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El delantero también remarcó el significado y responsabilidad por el desafío que afrontará el equipo defendiendo su título en la cita mundialista próxima a iniciarse en forma tripartita en Estados Unidos, México y Canadá.

"Estamos con la mayor de las responsabilidad, con lo que conlleva una Copa del Mundo", Lautaro Martínez "Estamos con la mayor de las responsabilidad, con lo que conlleva una Copa del Mundo", Lautaro Martínez

Finalmente, el atacante del Inter dejó un mensaje contundente sobre las aspiraciones de la Albiceleste. "Tenemos que ir a defender lo que logramos en Qatar y vamos a darlo todo para dejar en lo más alto a Argentina", concluyó.

La Selección Argentina tendrá otro ensayo -amistoso internacional- antes de iniciar la defensa de su corona en el Mundial 2026 este martes 9 (a las 22) ante Islandia en Alabama.