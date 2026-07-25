Agustín Módica le dio una nueva alegría a Gimnasia y Esgrima en el arranque del Torneo Clausura

Con gol de Agustín Módica, Gimnasia y Esgrima tuvo un debut triunfal en el Torneo Clausura ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Víctor Legrotaglie.
Agustín Módica fue el autor del gol de Gimnasia y Esgrima ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el debut en el Torneo Clausura
Con gol de Agustín Módica, Gimnasia y Esgrima tuvo un debut triunfal en el Torneo Clausura ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Víctor Legrotaglie.
El goleador del Lobo se mostró más que satisfecho con la victoria conseguida en el inicio del segundo semestre y con el gol que marcó de cabeza tras una asistencia de Luciano Cingolani.
En medio de la alegría de hinchas y jugadores mensanas, el ex Rosario Central manifestó: "Estoy muy feliz por el gol que pude marcar, pero sobre todo por el triunfo que logramos en este inicio del torneo. Es importante arrancar ganando y creo que hicimos los méritos para hacerlo".
Con respecto a la jugada del gol elogió la asistencia de Cingolani: "Es un jugador que tiene mucha capacidad, mucha velocidad y sabe terminar bien las jugadas. Cuando lo vi llegar al fondo, supuse que la pelota iba a caer en el primer palo y por suerte pude anticipar al defensor y convertir el gol".
"El gol se lo dediqué a mi novia que vive acá en Mendoza conmigo y siempre me banca", agregó el atacante,una de las figuras del equipo de Darío Franco.
Sobre las nuevas reglas que se aplican a partir de este certamen en el fútbol argentino, dio su punto de vista y opinó: "Las estuvimos mirando y es un cambio importante el que se ha implementado. Me quedo con las que ayudan jugar más al fútbol y no hacer tiempo".,
Sobre su presente en Gimnasia y Esgrima, afirmó: "Estoy enfocado en hacer lo mejor en Gimnasia y Esgrima. Me siento muy cómodo en este club, se ha armado un lindo grupo y la meta que tenemos es seguir sumando para poder clasificar a los playoffs"