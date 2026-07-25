Agustín Módica le dio una nueva alegría a Gimnasia y Esgrima en el arranque del Torneo Clausura

Con respecto a la jugada del gol elogió la asistencia de Cingolani: "Es un jugador que tiene mucha capacidad, mucha velocidad y sabe terminar bien las jugadas. Cuando lo vi llegar al fondo, supuse que la pelota iba a caer en el primer palo y por suerte pude anticipar al defensor y convertir el gol".

"El gol se lo dediqué a mi novia que vive acá en Mendoza conmigo y siempre me banca", agregó el atacante,una de las figuras del equipo de Darío Franco.

Sobre las nuevas reglas que se aplican a partir de este certamen en el fútbol argentino, dio su punto de vista y opinó: "Las estuvimos mirando y es un cambio importante el que se ha implementado. Me quedo con las que ayudan jugar más al fútbol y no hacer tiempo".,

Sobre su presente en Gimnasia y Esgrima, afirmó: "Estoy enfocado en hacer lo mejor en Gimnasia y Esgrima. Me siento muy cómodo en este club, se ha armado un lindo grupo y la meta que tenemos es seguir sumando para poder clasificar a los playoffs"