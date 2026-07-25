River recibe a Barracas Central por la primera fecha del Clausura: hora, TV y formaciones

Este sábado, ante Barracas Central, se dará el esperado debut de Nicolás Otamendi. El General, que había sido presentado como refuerzo antes del Mundial, se sumó a sus compañeros y pidió estar en el presente en el Monumental. El campeón del mundo en Qatar 2022 será compañero de zaga de Lucas Martínez Quarta.

Hasta el momento son dos las dudas que mantiene Coudet para definir el 11 titular de River. La primera está en el sector derecho de la defensa. Quienes pelean por el puesto, son Giovanni González (de la partida ante Aldosivi) y Gonzalo Montiel. Por detrás aparece el juvenil Ulises Giménez.

En mitad de cancha podría aparecer Lautaro Pereyra, en lugar de Juan Cruz Meza (en relación al equipo titular que perdió con Aldosivi). Este último fue de la partida, pero fue reemplazado en el primer tiempo ante el Tiburón. El resto del equipo sería el mismo que estuvo desde el inicio en la Copa Argentina.

Barracas Central, por su parte, buscará mejorar lo realizado en el primer semestre del 2026. De la mano de Damián Ayude, quien tendrá su estreno, el Guapo intentará dar el golpe en el Monumental.

Probables formaciones