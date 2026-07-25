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River recibe a Barracas Central por la primera fecha del Clausura: hora, TV y formaciones

Desde las 19.15, River recibirá a Barracas Central en el estadio Monumental. Nicolás Otamendi será titular y Ángel Correa irá al banco

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Nicolás Otamendi será titular en el debut de River en el Torneo Clausura.

Nicolás Otamendi será titular en el debut de River en el Torneo Clausura.

Este sábado River tendrá su estreno en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Por la primera fecha de la Zona B, desde las 19.15, el Millonario recibirá a Barracas Central en el estadio Monumental. Nazareno Arasa será el encargado de impartir justicia. La transmisión oficial será por TNT Sports Premium.

El equipo comandado por Eduardo Coudet llega golpeado al debut luego de la sorpresiva derrota, y eliminación, en la Copa Argentina ante Aldosivi. En las últimas horas el Millonario oficializó la salida de Juanfer Quintero de la institución.

River hace su estreno en el Monumental

River buscará comenzar su camino en el Torneo Clausura con el pie derecho. Luego de haber quedado eliminado de la Copa Argentina, los de Eduardo Coudet apuntan con todos sus cañones al estreno en el certamen local.

Este sábado, ante Barracas Central, se dará el esperado debut de Nicolás Otamendi. El General, que había sido presentado como refuerzo antes del Mundial, se sumó a sus compañeros y pidió estar en el presente en el Monumental. El campeón del mundo en Qatar 2022 será compañero de zaga de Lucas Martínez Quarta.

Hasta el momento son dos las dudas que mantiene Coudet para definir el 11 titular de River. La primera está en el sector derecho de la defensa. Quienes pelean por el puesto, son Giovanni González (de la partida ante Aldosivi) y Gonzalo Montiel. Por detrás aparece el juvenil Ulises Giménez.

En mitad de cancha podría aparecer Lautaro Pereyra, en lugar de Juan Cruz Meza (en relación al equipo titular que perdió con Aldosivi). Este último fue de la partida, pero fue reemplazado en el primer tiempo ante el Tiburón. El resto del equipo sería el mismo que estuvo desde el inicio en la Copa Argentina.

Barracas Central, por su parte, buscará mejorar lo realizado en el primer semestre del 2026. De la mano de Damián Ayude, quien tendrá su estreno, el Guapo intentará dar el golpe en el Monumental.

Probables formaciones

  • River: Santiago Beltrán; González o Montiel, Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Tomás Galván, Meza o Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Borré. DT Eduardo Coudet.
  • Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Kevin Jappert, Jonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Gonzalo Morales. DT: Damián Ayude.
  • Estadio: Monumental
  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • VAR: Pablo Echavarría
  • Hora: 19:15
  • TV: TNT Sports Premium

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