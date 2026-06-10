Agustín Módica se ilusiona de cara al segundo semestre que afrontará Gimnasia y Esgrima

Agustín Módica fue una de las figuras de Gimnasia y Esgrima en el Torneo Apertura y está junto a sus compañeros en los primeros días de pretemporada de cara al segundo semestre del 2026.
Agustín Módica, delantero de Gimnasia y Esgrima, que se ganó un lugar en el Lobo se refirió a los objetivos para la segunda mitad del 2026
Agustín Módica fue una de las figuras de Gimnasia y Esgrima en el Torneo Apertura y está junto a sus compañeros en los primeros días de pretemporada de cara al segundo semestre del 2026.
El delantero que llegó proveniente de Rosario Central tuvo continuidad en el Lobo del Parque y respecto de sus objetivos, aseguró: "Estamos contentos de volver a entrenar, tuvimos varios días para descansar y pensar en todo lo que pretendemos para este próximo semestre que es muy importante. Estamos con las pilas recargadas para afrontar lo que viene".
Sobre el balance del Apertura, donde lograron 19 puntos, reconoció: "Fue muy positivo lo que hicimos, dimos un salto de calidad muy importante y fuimos el único equipo mendocino que en su primer año en Primera sacó tantos puntos. Fue mérito nuestro, del entrenador que tuvimos (por Ariel Broggi) y del que tenemos ahora (Darío Franco), pero hay que seguir metiéndole y sabemos que tenemos muchísimo más para dar".
"Estoy contento en el club, desde el primer día en que llegué me trataron muy bien y nos sentimos muy bien con la familia. Mis compañeros me han dado mucha confianza, he podido convertir goles y ojalá que vengan muchos más", señaló el delantero nacido en Italia (Villanova d'Albenga) el 12 de enero del 2003 se inició en Rosario Central donde hizo 7 goles en 30 encuentros y acumuló 4 tantos en el conjunto mensana.
Agustín Módica se refirió a los objetivos que tiene Gimnasia y Esgrima para el segundo semestre, con el torneo Clausura: "Queremos sacar la mayoría de los puntos posibles en el próximo torneo. El primer objetivo que tenemos es quedarnos en Primera División y también nos ilusionamos con clasificar a los octavos de final si sacamos muchos puntos en la fase regular. Hay que dejar todo que es lo que caracteriza a este equipo", opinó.