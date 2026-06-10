Agustín Módica se ilusiona de cara al segundo semestre que afrontará Gimnasia y Esgrima

El delantero que llegó proveniente de Rosario Central tuvo continuidad en el Lobo del Parque y respecto de sus objetivos, aseguró: "Estamos contentos de volver a entrenar, tuvimos varios días para descansar y pensar en todo lo que pretendemos para este próximo semestre que es muy importante. Estamos con las pilas recargadas para afrontar lo que viene".

Franco y modica. Agustín Módica habla con el entrenador Darío Franco, en el entrenamiento. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Sobre el balance del Apertura, donde lograron 19 puntos, reconoció: "Fue muy positivo lo que hicimos, dimos un salto de calidad muy importante y fuimos el único equipo mendocino que en su primer año en Primera sacó tantos puntos. Fue mérito nuestro, del entrenador que tuvimos (por Ariel Broggi) y del que tenemos ahora (Darío Franco), pero hay que seguir metiéndole y sabemos que tenemos muchísimo más para dar".