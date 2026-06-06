Darío Franco y su continuidad en Gimnasia y Esgrima: "Nunca dudé que iba a continuar"

La palabra Darío Franco, DT de Gimnasia y Esgrima
Embed - Darío Franco, el entrenador de Gimnasia y Esgrima habló de su continuidad, de la pretemporada.
"Estoy muy contento de volver, las sensaciones son las mejores. Nos encontramos con un grupo con muhas ganas de trabajar y con una gran motivación, como que necesitaban sentirse futbolistas otra vez", manifestó el DT de Gimnasia.
En relación a la pretemporada, Franco expresó: "Vamos a prepararnos de la mejor manera, distribuyendo de igual manera las cargas para que sea un tiempo placentero. Habrá días pesados de entrenamiento otros más tranquilos, habrá partidos amistosos, hemos planificado bien estas siete semanas de entrenamientos antes que arranquemos el torneo".
Más de Darío Franco
- Las bajas y los refuerzos: "Con los que no siguen he hablado con cada uno de ellos, informando lo que corresponde en mi criterio de ver el fútbol. Sobre los refuerzos estamos viendo jugadores, nombres no puedo dar, porque hay mucho y estamos en la búsqueda, de defensores, volantes y delanteros".
- La situación de Nicolás Ferreyra: "Va estar con nosotros trabajando, la idea es que pueda salir para tener más minutos".
- Amistosos: "Tenemos ya dos partidos amistosos con Argentinos Juniors, y con Huracán. Estos encuentros están confirmados para el 15 y 17 de julio"
- Su objetivo: "Nosotros apuntamos a sacar la mayor cantidad de puntos posibles y que nos permita poder clasificar al Reducido".