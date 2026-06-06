Darío Franco y su continuidad en Gimnasia y Esgrima: "Nunca dudé que iba a continuar"

La palabra Darío Franco, DT de Gimnasia y Esgrima

Embed - Darío Franco, el entrenador de Gimnasia y Esgrima habló de su continuidad, de la pretemporada.

"Estoy muy contento de volver, las sensaciones son las mejores. Nos encontramos con un grupo con muhas ganas de trabajar y con una gran motivación, como que necesitaban sentirse futbolistas otra vez", manifestó el DT de Gimnasia.

Dario franco. Foto: Martín Pravata

En relación a la pretemporada, Franco expresó: "Vamos a prepararnos de la mejor manera, distribuyendo de igual manera las cargas para que sea un tiempo placentero. Habrá días pesados de entrenamiento otros más tranquilos, habrá partidos amistosos, hemos planificado bien estas siete semanas de entrenamientos antes que arranquemos el torneo".

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