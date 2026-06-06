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Darío Franco y su continuidad en Gimnasia y Esgrima: "Nunca dudé que iba a continuar"

Darío Franco, entrenador de Gimnasia y Esgrima, habló este sábado sobre su continuidad y lo que se viene en el Lobo para el segundo semestre del 2026

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Darío Franco, entrenador de Gimnasia y Esgrima habló tras confirmarse su coninuidad en el Lobo.
Darío Franco, entrenador de Gimnasia y Esgrima habló tras confirmarse su coninuidad en el Lobo.

Gimnasia y Esgrima entrenó este sábado en el estadio Víctor Legrotaglie en su tercer día de pretemporada. Al finalizar la práctica Darío Franco, el entrenador del Blanquinegro, habló de varios temas. Entre ellos, se refirió a su continuidad tras la respaldo que recibió de la dirigencia.

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Darío Franco diagrama el futuro del Lobo con el segundo semestre en Primera División.

Darío Franco diagrama el futuro del Lobo con el segundo semestre en Primera División.

El DT rompió el silencio y aseguró: "Nunca dudé que iba a poder continuar, consideramos que se hizo un buen trabajo en el poco tiempo que estuvimos trabajando. Nos acompañaron los resultados. Estuvimos tranquilos y siempree pensamos que íbamos a seguir".

La palabra Darío Franco, DT de Gimnasia y Esgrima

Embed - Darío Franco, el entrenador de Gimnasia y Esgrima habló de su continuidad, de la pretemporada.

"Estoy muy contento de volver, las sensaciones son las mejores. Nos encontramos con un grupo con muhas ganas de trabajar y con una gran motivación, como que necesitaban sentirse futbolistas otra vez", manifestó el DT de Gimnasia.

Dario franco.

En relación a la pretemporada, Franco expresó: "Vamos a prepararnos de la mejor manera, distribuyendo de igual manera las cargas para que sea un tiempo placentero. Habrá días pesados de entrenamiento otros más tranquilos, habrá partidos amistosos, hemos planificado bien estas siete semanas de entrenamientos antes que arranquemos el torneo".

Más de Darío Franco

  • Las bajas y los refuerzos: "Con los que no siguen he hablado con cada uno de ellos, informando lo que corresponde en mi criterio de ver el fútbol. Sobre los refuerzos estamos viendo jugadores, nombres no puedo dar, porque hay mucho y estamos en la búsqueda, de defensores, volantes y delanteros".
  • La situación de Nicolás Ferreyra: "Va estar con nosotros trabajando, la idea es que pueda salir para tener más minutos".
  • Amistosos: "Tenemos ya dos partidos amistosos con Argentinos Juniors, y con Huracán. Estos encuentros están confirmados para el 15 y 17 de julio"
  • Su objetivo: "Nosotros apuntamos a sacar la mayor cantidad de puntos posibles y que nos permita poder clasificar al Reducido".

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